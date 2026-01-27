00878重返23元大關！存股哥破解「均價焦慮」實戰心法：加碼第202張

＊原文發文時間為1月26日

國泰永續高股息（00878）再次突破23元！距離上次以上漲走勢破23已經是2024年的5月了，相隔了快2年再回頭看，這2年的確是買進的好機會，我今天也再買1張，總張數提升到202張。

成本均價由20.15微幅提升到20.16，常看到有人因為股價上漲，害怕自己均價提高而不敢買進，這樣反而錯失了資產增值以及提升現金流的機會。

而且換個角度看，只要你的部位夠大，均價波動的幅度反而更小，如果漲也不敢買、跌也不敢買，那這樣患得患失的存股方式要怎麼去累積資產，創造更大的現金流呢？

再看目前00878的平準金構成，收益平準金0.56、資本平準金提升到7.85，我個人是覺得本季至少配0.45的機會滿大的，再過幾天就要開獎，那就拭目以待。

◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。