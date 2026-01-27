快訊

00878重返23元大關！存股哥破解「均價焦慮」實戰心法：加碼第202張

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00878睽違近兩年重返23元大關，存股哥不畏均價微升堅持加碼至202張，畢竟資產增值比成本數字更重要。中央社
00878睽違近兩年重返23元大關，存股哥不畏均價微升堅持加碼至202張，畢竟資產增值比成本數字更重要。中央社

＊原文發文時間為1月26日

國泰永續高股息（00878）再次突破23元！距離上次以上漲走勢破23已經是2024年的5月了，相隔了快2年再回頭看，這2年的確是買進的好機會，我今天也再買1張，總張數提升到202張。

成本均價由20.15微幅提升到20.16，常看到有人因為股價上漲，害怕自己均價提高而不敢買進，這樣反而錯失了資產增值以及提升現金流的機會。

而且換個角度看，只要你的部位夠大，均價波動的幅度反而更小，如果漲也不敢買、跌也不敢買，那這樣患得患失的存股方式要怎麼去累積資產，創造更大的現金流呢？

再看目前00878的平準金構成，收益平準金0.56、資本平準金提升到7.85，我個人是覺得本季至少配0.45的機會滿大的，再過幾天就要開獎，那就拭目以待。

◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF

00878完成100%填息！賣掉高股息換股AI卻兩頭空 達人：別在高速公路上亂換車道

「艾大，我今天看到其他老師分享，說00878已經100%完全填息了！」（意思是，過去的配息缺口全部填上了） 這今天早上收到一則訊息，印象蠻深刻的，經過本人同意後，趕快記錄分享一下。 「我不是要跟妳分享說我因此賺錢，而是想找個人討拍一下，因為我去年看新聞說高股息ETF，說都只是拿自己的錢配給自己，而且沒有填息根本就不是真的入帳，所以去年中就全部賣掉，全數轉入AI股了...現在回頭看看我手上這些追高殺低，現在還住套房的AI股，感覺我好像做了一件很蠢的事情」

買那斯達克指數竟漏掉台積電！09815重壓70％美股七巨頭…揭AI時代贏家邏輯

AI是巨人的遊戲，小資本怎麼贏？跟著70%的資本強權走，這張千億美元入場券只要10元！ 大家最近看美股，有沒有發現一個現象：指數不斷創新高，但漲幅好像都集中在那幾家公司？這並不是巧合，這是AI產

009815掛牌首日爆量6萬張在紅什麼？老牛：1萬元打包輝達、蘋果加台積電

銅板打包輝達蘋果+台積電？ 26日剛掛牌就爆量6萬張的ETF：大華美國MAG7+ (009815)到底在紅什麼？ 主要有三點： 不用複委託 不用高門檻 更直接解決了小資族最頭痛的問題

00929吃到台積電紅利轉骨成功？股添樂大讚1改動：看好落後補漲、配息5%保底

隨著台股站穩3萬點大關，高股息ETF市場正啟動一波強勁的「落後補漲」行情。 財經YouTuber股添樂近日發布影片指出，過去一年備受爭議、甚至被股民「罵慘」的復華台灣科技優息（00929），在202

0056掌握AI題材價揚 三個交易日完成填息續漲

元大高股息ETF僅花三個交易日就在昨日完成填息，同時也是連續第五季填息，今日續漲，盤中最高來到38.66元，對此法人分析...

