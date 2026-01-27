快訊

00878完成100%填息！賣掉高股息換股AI卻兩頭空 達人：別在高速公路上亂換車道

聯合新聞網／ 張紫凌
00878已經100%完全填息。台股示意圖。 聯合報系資料照
「艾大，我今天看到其他老師分享，說00878已經100%完全填息了！」（意思是，過去的配息缺口全部填上了）

這今天早上收到一則訊息，印象蠻深刻的，經過本人同意後，趕快記錄分享一下。

「我不是要跟妳分享說我因此賺錢，而是想找個人討拍一下，因為我去年看新聞說高股息ETF，說都只是拿自己的錢配給自己，而且沒有填息根本就不是真的入帳，所以去年中就全部賣掉，全數轉入AI股了...現在回頭看看我手上這些追高殺低，現在還住套房的AI股，感覺我好像做了一件很蠢的事情」

當下看完訊息，隔著螢幕都想給他一個大大的擁抱（拍拍），只能說這就是典型的「看到黑影就開槍」，因為害怕左手換右手這個假議題，結果把會生金蛋的母雞殺了，跑去追那隻飛在天上的鳥，最後變成兩頭空。

00878的完全填息其實證明了一件事，選股邏輯方向正確，剩下的就是時間問題了，當然，00878的兄弟0056、00919現在雖然還沒完全填息，但看到00878以後，我想也不用太擔心，畢竟它已經先預告未來的結局了不是嗎？

不過到這邊，我相信有人會默默舉起它的市值型ETF了，等等，請先放下，高股息ETF就不要再跟市值型ETF比較了，如果追求的是像雲霄飛車一樣的總報酬率，確實還是要去買市值型ETF或是個股，請左轉，高股息要的是「穩穩的現金流」，我們不一樣！

然後這位大大最後其實還是有問，要不要現在把賠錢的AI股賣掉，再轉回來買高股息ETF？我的建議是：先不要！

哎呀，投資最怕的就是「亂」，只能勸他不要再想要換去哪裡賺快錢，心定下來，乖乖領息、乖乖睡覺，如果真的又換過去，等於又有可能再次被兩邊打臉，去年覺得AI會漲、高股息太慢，所以「賣低買高」去追AI。

現在覺得手上的AI股沒賺錢又覺得高股息ETF好棒，又想要「賣低回來追買高」，這就像在高速公路上塞車一直變換車道，結果變過去那道不動，原本那道卻開始動了，這種感覺很熟悉對吧？

如果AI股是有基本面的好公司，不是那種炒作的妖股，請給它一點時間，讓它慢慢爬回來；不要急著現在實現虧損，然後又跑回來追已經漲上去的ETF。

最後，也再次恭喜持有00878的大大，100%填息就是最棒的成績單，堅持到底終於開花結果，這波豐碩的果實是堅守得來的，真的很替大家開心！

◎本文獲 張紫凌 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息

00878完成100%填息！賣掉高股息換股AI卻兩頭空 達人：別在高速公路上亂換車道

