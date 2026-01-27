買那斯達克指數竟漏掉台積電！09815重壓70％美股七巨頭…揭AI時代贏家邏輯

快訊

聯合新聞網／ 股魚
AI是場燒錢的千億美金豪賭，009815鎖定70%美股七巨頭並跨交易所網羅台積電等供應鏈菁英，發行價僅10元且經理費低廉，讓小資族也能輕鬆與科技巨人並肩同行。中央社
AI是巨人的遊戲，小資本怎麼贏？跟著70%的資本強權走，這張千億美元入場券只要10元！

大家最近看美股，有沒有發現一個現象：指數不斷創新高，但漲幅好像都集中在那幾家公司？這並不是巧合，這是AI產業發展的「硬道理」：大公司才玩得起

甲骨文（Oracle）創辦人Larry Ellison講過一句讓人印象深刻實話：

「想參與AI競爭的遊戲？現在的入場門檻至少是1,000億美金！」

這句話就像是賭神電影中那句經典台詞「任何人有三百萬美金都能參加，慈善撲克牌大賽」，深深的將門檻壓在一個極高的資本與充沛現金流上

為什麼呢？因為AI是場極其燒錢的軍備競賽

要買輝達的GPU

要蓋超級資料中心

要準備充沛電力

要訓練幾兆參數的AI模型

要發展吸引人的應用模式

每一個節點都要投入巨量資金，也就是這場遊戲，只有口袋夠深、本業獲利夠強的...科技七巨頭（Mag 7）才玩得起！

而光這七巨頭在S&P500指數中就佔超過30%權重，貢獻該指數一半以上的漲幅，其對市場的影響力不言而喻。

當我們看懂了這個「強者恆強」的趨勢後，那如何有效率的佈局就是一個好問題啦。前些天，社群的學員問了我一個問題：「老師，009815這檔產品是布局AI科技產業的好選擇嗎？」。我就要了資料來研究發現，這就是個理想的結合體嘛！

重點談一下，009815大華美國MAG7++ETF的這檔的選股邏輯

70%兵力

鎖死美股七巨頭：它不跟你玩分散風險那套，而是直接給予 Mag7（輝達、微軟、蘋果、Google、亞馬遜、Meta、特斯拉）合計高達70%的權重。這七家公司掌握全球最頂尖技術與最雄厚的資本，它們不只是參與者，更是AI規則的制定者。這七家玩不起來，其他公司就更不要說了對吧!!

30%彈性

網羅產業菁英：剩下的30%，則用來網羅AI供應鏈的其他強者。

這裡要幫大家提醒一個的重點：很多投資人習慣買那斯達克指數（Nasdaq 100）ETF，但因為交易所的規則限制，會導致漏掉在「紐約交易所」掛牌的頂尖企業。這樣要完整布局頂尖的AI企業就變成要分開處理。

但是呢，009815因為選股池設計上橫跨美股兩大交易所，所以能達成無死角的覆蓋，舉例來說：

博通 (Broadcom)：通訊晶片龍頭（權重約6.22%）

台積電 (TSMC ADR)：先進製程霸主（權重約4.06%）

甲骨文 (Oracle)：雲端與資料庫巨人（權重約1.57%）

這些公司雖然不是七巨頭，但絕對是巨人身邊最強的菁英隊友，一起在AI產業中攻城掠地。009815的策略設計把網子撒得夠大，確保這些好公司一個都跑不掉，讓Mag7與快樂小夥伴們通通盡收囊中！

投資AI不要賭黑馬崛起，因為這是一場高資本的巨人遊戲，光建置硬體的費用就不知道可以買下多少間公司了。而009815幫你鎖定70%的絕對資本強權，再用30%網羅供應鏈菁英。

重點是入手超輕鬆！比起現在動輒一張十幾萬的老牌ETF，009815發行價只要10元，經理費也只有0.30%，讓小資投資人也能一同擁抱第四波AI科技成長的浪潮。

透過009815，你可以用10元銅板價，把AI強權一次打包回家。要記住，投資不只是看獲利，更是參與時代的進程。透過投資與世界的科技巨人並肩同行，這或許是我們身為投資人最浪漫的配置。

◎本文獲 股魚 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

