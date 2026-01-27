台股ETF受益人創新高19檔同高 科技半導體人氣最旺

根據集保戶股權分散1月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加38386人，統計總人數來到12239224人新高數字，統計今年來已增加65,734人。進一步觀察台股ETF受益人上周共有19檔同步創高。整體來看，包括群益科技創新（00992A）、群益半導體收益（00927）、富邦科技（0052）、國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50（00935）、台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）、元大電子（0053）共8檔科技主題行上榜數最多，另外，主動式台股ETF也有6檔上榜。整體表現來看，以科技型台股ETF最具人氣。

00992A ETF經理人陳朝政指出，台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，2026年資產配置重點中台股創新科技更是不可或缺。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。此外，算力提升也將同步帶動AI次產業的發展，包含(1) 被動元件、(2)記憶體、(3)散熱、(4)高速傳輸等族群、(5)半導體設備等產業都是可留意。

00927 ETF經理人謝明志表示， 台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。預估2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。