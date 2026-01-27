快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」 WHO專家反擊

霍諾德登頂101後IG粉絲暴增 賈永婕曝他答應過要減速：只多給1分鐘

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

台股ETF受益人創新高19檔同高 科技半導體人氣最旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受益人創新高今年來增加前十名台股ETF(資料來源：CMoney)
受益人創新高今年來增加前十名台股ETF(資料來源：CMoney)

根據集保戶股權分散1月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加38386人，統計總人數來到12239224人新高數字，統計今年來已增加65,734人。進一步觀察台股ETF受益人上周共有19檔同步創高。整體來看，包括群益科技創新（00992A）、群益半導體收益（00927）、富邦科技（0052）、國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50（00935）、台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）、元大電子（0053）共8檔科技主題行上榜數最多，另外，主動式台股ETF也有6檔上榜。整體表現來看，以科技型台股ETF最具人氣。

00992A ETF經理人陳朝政指出，台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，2026年資產配置重點中台股創新科技更是不可或缺。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。此外，算力提升也將同步帶動AI次產業的發展，包含(1) 被動元件、(2)記憶體、(3)散熱、(4)高速傳輸等族群、(5)半導體設備等產業都是可留意。

00927 ETF經理人謝明志表示， 台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。預估2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技 台股 ETF

延伸閱讀

台股開高走高 盤中最高一度大漲363點衝上32,428點 再刷盤中歷史新高

屏東勝利星村「星花開」美翻了 人氣店家春節一位難求

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

台股衝破32K 千億銀彈上膛…單月漲逾3,000點將寫最狂元月

相關新聞

009815掛牌首日爆量6萬張在紅什麼？老牛：1萬元打包輝達、蘋果加台積電

銅板打包輝達蘋果+台積電？ 26日剛掛牌就爆量6萬張的ETF：大華美國MAG7+ (009815)到底在紅什麼？ 主要有三點： 不用複委託 不用高門檻 更直接解決了小資族最頭痛的問題

00929吃到台積電紅利轉骨成功？股添樂大讚1改動：看好落後補漲、配息5%保底

隨著台股站穩3萬點大關，高股息ETF市場正啟動一波強勁的「落後補漲」行情。 財經YouTuber股添樂近日發布影片指出，過去一年備受爭議、甚至被股民「罵慘」的復華台灣科技優息（00929），在202

0056掌握AI題材價揚 三個交易日完成填息續漲

元大高股息ETF僅花三個交易日就在昨日完成填息，同時也是連續第五季填息，今日續漲，盤中最高來到38.66元，對此法人分析...

台股ETF受益人創新高19檔同高 科技半導體人氣最旺

根據集保戶股權分散1月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加38386人，統計總人數來到12239224人新...

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

0056、00878、00919月月配1萬元要幾張？2026年最新版…資產翻倍要先堅持存股

最新版本月月配2026第一季版，距離上次整理隔了兩個月，00878、00919、0056股價也都往上漲一段了，雖然今年連一月都還沒過完，還是可以用過去公告過的配息金額做個推估，讓你大概抓一下今年要組月

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。