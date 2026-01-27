0056掌握AI題材價揚 三個交易日完成填息續漲

元大高股息ETF僅花三個交易日就在昨日完成填息，同時也是連續第五季填息，今日續漲，盤中最高來到38.66元，對此法人分析，在高股息ETF方面，選股邏輯則成為績效分水嶺，而元大高股息（0056）為市場唯一採「預測現金股息殖利率」選股的產品，因此AI成份股比重不僅超過四成，近來AI股價勁揚，0056接下來也更有配息的本錢。

所謂「預測現金股息殖利率」選股產品，法人分析，該策略主要隱含對企業獲利的預期，因此能精準納入獲利具成長性的AI概念股，使目前0056成分股中AI比重領先同類型產品。

根據統計，0056在2025年的含息報酬率為12.3%，明顯優於同為大型高股息ETF 00878的6.98%與00919的8.13%，績效的領先也直接反映在投資人數的增長上，0056全年新增受益人數達28.4萬人，已超越00878的12.3萬人及00919的21.8萬人，顯示投資人對於結合「高股息」與「AI成長性」的策略買單。

法人分析，這波台股漲勢並非無基之彈，五大權值股均有實質業績支撐。台積電與聯發科2025年營收均創歷史新高，台積電重申AI需求「貨真價實」，產能仍供不應求；鴻海則受惠於美國CSP業者2026年擴大資本支出，預期AI伺服器將是主要成長來源；台達電同樣繳出營收新高成績，且看好電源與液冷散熱業務動能；日月光投控則預期先進封測營收將成長六成，這些都是0050和0056的重要成份股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。