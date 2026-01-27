快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
0056掌握AI題材價揚 三個交易日完成填息續漲。（路透）
元大高股息ETF僅花三個交易日就在昨日完成填息，同時也是連續第五季填息，今日續漲，盤中最高來到38.66元，對此法人分析，在高股息ETF方面，選股邏輯則成為績效分水嶺，而元大高股息（0056）為市場唯一採「預測現金股息殖利率」選股的產品，因此AI成份股比重不僅超過四成，近來AI股價勁揚，0056接下來也更有配息的本錢。

所謂「預測現金股息殖利率」選股產品，法人分析，該策略主要隱含對企業獲利的預期，因此能精準納入獲利具成長性的AI概念股，使目前0056成分股中AI比重領先同類型產品。

根據統計，0056在2025年的含息報酬率為12.3%，明顯優於同為大型高股息ETF 00878的6.98%與00919的8.13%，績效的領先也直接反映在投資人數的增長上，0056全年新增受益人數達28.4萬人，已超越00878的12.3萬人及00919的21.8萬人，顯示投資人對於結合「高股息」與「AI成長性」的策略買單。

法人分析，這波台股漲勢並非無基之彈，五大權值股均有實質業績支撐。台積電與聯發科2025年營收均創歷史新高，台積電重申AI需求「貨真價實」，產能仍供不應求；鴻海則受惠於美國CSP業者2026年擴大資本支出，預期AI伺服器將是主要成長來源；台達電同樣繳出營收新高成績，且看好電源與液冷散熱業務動能；日月光投控則預期先進封測營收將成長六成，這些都是0050和0056的重要成份股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009815掛牌首日爆量6萬張在紅什麼？老牛：1萬元打包輝達、蘋果加台積電

銅板打包輝達蘋果+台積電？ 26日剛掛牌就爆量6萬張的ETF：大華美國MAG7+ (009815)到底在紅什麼？ 主要有三點： 不用複委託 不用高門檻 更直接解決了小資族最頭痛的問題

00929吃到台積電紅利轉骨成功？股添樂大讚1改動：看好落後補漲、配息5%保底

隨著台股站穩3萬點大關，高股息ETF市場正啟動一波強勁的「落後補漲」行情。 財經YouTuber股添樂近日發布影片指出，過去一年備受爭議、甚至被股民「罵慘」的復華台灣科技優息（00929），在202

0056、00878、00919月月配1萬元要幾張？2026年最新版…資產翻倍要先堅持存股

最新版本月月配2026第一季版，距離上次整理隔了兩個月，00878、00919、0056股價也都往上漲一段了，雖然今年連一月都還沒過完，還是可以用過去公告過的配息金額做個推估，讓你大概抓一下今年要組月

大盤創新猷！44檔台股ETF 同創高00927今年來漲幅20.95%居冠

台股氣勢如虹再創新高，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計81檔台股ETF有44檔超過一半檔數收盤價同步創下新高，預估共...

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

