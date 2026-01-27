ETF 投資熱潮升溫 元富證券積極造市

ETF投資熱潮持續升溫，元富證券在證交所「114年下半年度ETF流動量提供者造市獎勵競賽活動」獲頒總獎金為同業第一名；在櫃買中心舉辦的獎勵競賽，元富也摘下「ETF 造市英雄獎」，以每日平均成交量於同業評比中名列前三。

ETF產品類型包括指數型、高股息、債券型，並延伸至近年上市的主動式ETF，市場規模與交易動能持續擴大。投資人得以在盤中即時買賣、價格緊貼淨值，其背後仰賴的正是造市商穩定報價與有效調節供需的專業機制，對於市場運作效率具有決定性影響。造市商在ETF市場中扮演關鍵角色，透過持續提供具深度與連續性的雙向報價，協助市場維持充沛流動性與價格有效性，進而保障投資人交易權益。

元富證券表示，元富證券自2023年起擴大流動量提供者的標的檔數，並將造市範圍拓展至債券相關商品，有效提升市場流動性，帶動整體成交量與市占率較以往顯著成長。在造市實務表現上，於不同市場情境下持續提供穩定且具競爭力的買賣報價，確保投資人能以合理價格完成交易。進一步強化ETF市場的吸引力與信任基礎，提升成交量與市場深度，讓投資人享有更佳的交易體驗。

在ETF經營布局方面，元富近年造市檔數與涵蓋率持續擴增，參與多元化ETF造市，標的涵蓋國內外股票型、債券型及特色主題型商品，協助市場建立更完整的投資選擇與流動性結構。同時積極加強與投信公司的合作，透過完善造市制度與持續溝通機制，提升市場流動性，並擴大投資人參與程度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。