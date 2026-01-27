快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

換新鈔啦！央行公布2月9日起全台455處提供服務 百元券限兌一百張

北海道大雪影響有多大？導遊苦笑秀塞車困境：開快3小時還能連飯店Wi-Fi

聽新聞
0:00 / 0:00

009815掛牌首日爆量6萬張在紅什麼？老牛：1萬元打包輝達、蘋果加台積電

聯合新聞網／ 股海老牛
009815掛牌首日爆量6萬張，主打10元銅板價就能一次打包美股七巨頭與台積電。記者許正宏／攝影
009815掛牌首日爆量6萬張，主打10元銅板價就能一次打包美股七巨頭與台積電。記者許正宏／攝影

銅板打包輝達蘋果+台積電

26日剛掛牌就爆量6萬張的ETF：大華美國MAG7+ (009815)到底在紅什麼？

主要有三點：

不用複委託

不用高門檻

更直接解決了小資族最頭痛的問題「想買美股AI巨頭，又不想放過台積電」！

為什麼市場這麼嗨？兩大亮點直接看：

1.銅板價超親民

相較於輝達 (NVDA)、微軟 (MSFT) 的高股價，這張門票只需要10元銅板價。對於想參與全球科技趨勢、資金卻有限的上班族來說，是極佳的切入點。

2.重押AI最強戰力

根據最新持股資料，它前十大持股包含了：

美股七巨頭 (MAG7)：輝達、蘋果、微軟、Google、亞馬遜、Meta特斯拉

台灣之光：台積電 (TSMC)

科技霸權+半導體龍頭，這組合戰鬥力確實爆表！

雖然新ETF上市股價衝上10.16元，但提醒大家務必留意「折溢價」（目前還可接受）。因為人氣太旺容易導致溢價過高（買貴了），老牛就會建議觀察一下淨值再進場，才能在投資路上走得長久。

◎本文獲 股海老牛 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009815大華美國MAG7+ ETF 台積電 NVDA Meta Google 微軟 輝達 半導體 特斯拉

延伸閱讀

只買0050老婆2年賺超過30萬！知美揭「1細節」：存股給了自己裸辭底氣

0056、00878、00919月月配1萬元要幾張？2026年最新版…資產翻倍要先堅持存股

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

00929吃到台積電紅利轉骨成功？股添樂大讚1改動：看好落後補漲、配息5%保底

相關新聞

009815掛牌首日爆量6萬張在紅什麼？老牛：1萬元打包輝達、蘋果加台積電

銅板打包輝達蘋果+台積電？ 26日剛掛牌就爆量6萬張的ETF：大華美國MAG7+ (009815)到底在紅什麼？ 主要有三點： 不用複委託 不用高門檻 更直接解決了小資族最頭痛的問題

00929吃到台積電紅利轉骨成功？股添樂大讚1改動：看好落後補漲、配息5%保底

隨著台股站穩3萬點大關，高股息ETF市場正啟動一波強勁的「落後補漲」行情。 財經YouTuber股添樂近日發布影片指出，過去一年備受爭議、甚至被股民「罵慘」的復華台灣科技優息（00929），在202

0056、00878、00919月月配1萬元要幾張？2026年最新版…資產翻倍要先堅持存股

最新版本月月配2026第一季版，距離上次整理隔了兩個月，00878、00919、0056股價也都往上漲一段了，雖然今年連一月都還沒過完，還是可以用過去公告過的配息金額做個推估，讓你大概抓一下今年要組月

只買0050老婆2年賺超過30萬！知美揭「1細節」：存股給了自己裸辭底氣

在台股衝破三萬點、投資理財成為全民運動的當下，財經YouTuber知美近日分享了其家庭的理財實績與深刻的職場體悟。 知美透露，其妻子僅靠著「只買0050」的簡單策略，在短短兩年內不含息報酬即突破30

台積電也在裡面！009815主打美股七巨頭…適合當存股族的「加菜金」嗎？

投資頻道「下班後的投資所」在最新影音中，針對大華美國MAG7+（009815）進行解析。主持人指出，台灣ETF市場近年新產品快速推出，形同進入「大航海時代」，而009815則是近期最受市場矚目的新檔之

別小看手上0050！1張就贏38％股東、20張以上擠身前5％…阿格力教算PR值

財經創作者阿格力在影音中以元大台灣50（0050）為例，說明定期定額投資在市場上的普及程度。他指出，0050目前的總股東人數已達約211萬人，是台股中股東結構相當龐大的ETF之一。 阿格力進一步

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。