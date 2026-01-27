聽新聞
009815掛牌首日爆量6萬張在紅什麼？老牛：1萬元打包輝達、蘋果加台積電
銅板打包輝達蘋果+台積電？
26日剛掛牌就爆量6萬張的ETF：大華美國MAG7+ (009815)到底在紅什麼？
主要有三點：
不用複委託
不用高門檻
更直接解決了小資族最頭痛的問題「想買美股AI巨頭，又不想放過台積電」！
為什麼市場這麼嗨？兩大亮點直接看：
1.銅板價超親民
相較於輝達 (NVDA)、微軟 (MSFT) 的高股價，這張門票只需要10元銅板價。對於想參與全球科技趨勢、資金卻有限的上班族來說，是極佳的切入點。
2.重押AI最強戰力
根據最新持股資料，它前十大持股包含了：
美股七巨頭 (MAG7)：輝達、蘋果、微軟、Google、亞馬遜、Meta、特斯拉
台灣之光：台積電 (TSMC)
科技霸權+半導體龍頭，這組合戰鬥力確實爆表！
雖然新ETF上市股價衝上10.16元，但提醒大家務必留意「折溢價」（目前還可接受）。因為人氣太旺容易導致溢價過高（買貴了），老牛就會建議觀察一下淨值再進場，才能在投資路上走得長久。
◎本文獲 股海老牛 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
