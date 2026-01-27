00929吃到台積電紅利轉骨成功？股添樂大讚1改動：看好落後補漲、配息5%保底

隨著台股站穩3萬點大關，高股息ETF市場正啟動一波強勁的「落後補漲」行情。

財經YouTuber股添樂近日發布影片指出，過去一年備受爭議、甚至被股民「罵慘」的復華台灣科技優息（00929），在2026年初展現出截然不同的強勢走勢，截至1月22日止，單月漲幅高達9.4%，表現幾乎與大盤並駕齊驅，成為高股息族群中表現最亮眼的黑馬。

配息縮水、人氣散去 00929曾陷入長達一年的低迷

股添樂回顧，00929作為台灣首檔「月配息」高股息ETF，掛牌初期因年化配息率一度衝破10%且股價連漲，聲量極高。

然而進入2024年下半年後，配息率從巔峰快速縮水至3%左右，加上2025年大盤頻創新高，00929股價卻陷入「跳恰恰」的橫盤整理，導致大量散戶失望撤資。

但股添樂強調，就在投資人最絕望的時候，00929已悄悄完成「轉骨」工程。

關鍵12月大更動：50檔成分股與台積電入列

股添樂深入分析，00929近期績效噴發並非偶然，關鍵在於去年12月進行的指數規則大修正。

首先，成分股由40檔增加至50檔，此舉有效分散了單一持股占比過高的風險，讓績效表現更平滑且分散，更符合ETF的精神。

最令市場驚訝的是，00929在更動中納入了「護國神山」台積電。股添樂解釋，依據其選股規則，只要是市值前200大且屬於科技產業，即便殖利率不突出，只要不屬於近三年平均殖利率最低的10%，就有機會入選。

相較於市值型ETF（如0050）台積電占比過半，00929在持有台積電的同時，仍保有聯電、力成、華碩等科技股的權重平衡，分散效果明顯優於傳統市值型工具。

擴大選股範圍與調整頻率 迎接AI資金外溢利多

此外，00929擴大了選股範圍，納入生技醫療、數位雲端及綠能環保。股添樂指出，近期漲勢亮眼的「綠能標股」可寧衛，以及半導體設備商佳登、矽晶圓環球晶等，都是在規則修改後才納入的新兵。

這讓00929在今年1月「AI資金外溢」至二三線科技股時，能一次補足一、二、三哥（台積電、聯電、世界先進）及周邊護法的全面漲勢。

為了更符合科技股快速變動的屬性，00929也將換股頻率從一年一次改為一年兩次。股添樂認為，這能避免「高點納入、低點踢除」的窘境，加分效果極大。

配息展望：5%保底、價差加持

針對投資人最關心的配息問題，股添樂直言，在台股3萬點的環境下，大盤殖利率不到3%，00929只要能維持4.5%至5%的配息水平就已稱得上是高股息。

隨著近期股價大漲，ETF擁有的「價差利潤」增加，未來配息縮水的風險將大幅降低。

股添樂總結表示自己對00929已徹底改觀，這檔ETF目前定位介於「極致價差」與「穩定配息」之間，適合不想要傳產拖油瓶、又想擁抱科技成長與月配息的族群。

他看好00929在2026年上半年的表現，預期將交出令市場意想不到的成績單。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。