0056、00878、00919月月配1萬元要幾張？2026年最新版…資產翻倍要先堅持存股

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
0056、00878與00919股價上漲，但透過股息再投入仍能穩健達成目標；存股重點在於長期持有優質標的，隨著時間累積，資產總值與現金流自然會超越預期。中央社
最新版本月月配2026第一季版，距離上次整理隔了兩個月，00878、00919、0056股價也都往上漲一段了，雖然今年連一月都還沒過完，還是可以用過去公告過的配息金額做個推估，讓你大概抓一下今年要組月月配所需的金額。

以我自己的追蹤者來說，達成月月配現金流一萬的人數非常多，月月配兩萬、三萬的也不在少數，所以無論未來配息公告如何，我想這對大家來說應該已經不是太困難的目標，所以實際配息我想應該不用抓太精準，以過去公告過的來推估即可。

從2-3年前就開始做這個月月配一萬的系列文，這系列文章想傳達不只是讓你知道組出月月配股息現金流需要的成本及張數。

而是回歸存股的初衷，去長期持有優質標的，透過股息再投入去增加資產總值跟現金流，當然有能力的話用穩定槓桿會更有效率。

隨著時間的推進，會發現自己的資產、股息越滾越多，再回頭看會發現早已超越當初自己設定的目標，講更準確的話，只要你持續在存股之路走下去，想要達成的目標自然而然就會擁有。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

