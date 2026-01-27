台積電也在裡面！009815主打美股七巨頭…適合當存股族的「加菜金」嗎？

投資頻道「下班後的投資所」在最新影音中，針對大華美國MAG7+（009815）進行解析。主持人指出，台灣ETF市場近年新產品快速推出，形同進入「大航海時代」，而009815則是近期最受市場矚目的新檔之一。該檔ETF於1月26日正式掛牌，主打直接重倉美國科技七巨頭，掛牌首日市場熱度明顯升溫。

掛牌即熱 但溢價風險先看清

節目一開始即提醒投資人關注「溢價」問題...

主持人說明，009815發行價為10元，掛牌後市價一度最高來到10.16元，但根據大華銀投信官網資料，掛牌當下基金淨值約為9.99元，意味著投資人若在高點追價，實際上是以高於內在價值的價格買進，等同一成交就承擔約1.7%的價差成本。

主持人指出，這是新ETF常見的「蜜月期陷阱」，並提醒市價終究會向淨值收斂。

先查淨值再下單

針對因應方式，節目建議投資人下單前，先至投信官網或證交所查詢盤中即時估計淨值，若溢價幅度在0.5%以內仍屬可接受範圍，超過則應觀望，避免在市場情緒過熱時進場，成為FOMO情緒下的犧牲者。

規模、成交量與造市商

在基金體質方面，主持人指出，009815成立時的募集規模約為39.73億元，對於一檔投資海外、且持股高度集中的主題型ETF而言，起步相對穩健，可降低短期內清算下市的風險。

流動性方面，掛牌首日早盤成交量即突破4萬張，在當日ETF中名列前茅，顯示市場不僅有關注度，也有實際資金進場。

009815由多家大型券商擔任造市商，包括元大、富邦、中信與凱基等，確保市場上持續有買賣報價，縮小買賣價差，提升進出便利性。

投資海外不可忽視的匯率變數

談到海外投資的外部變數，009815以新台幣計價，但資產為美元計價的美股科技股，投資人須承擔匯率風險。

若未來美元走弱，即便股價不變，換算回新台幣的資產價值仍可能下滑，這是投資海外資產無法避免的成本。

台積電資本支出釋訊號 AI需求仍強

從產業面切入，指出近期台積電法說會透露2026年資本支出將高於市場預期，顯示主要客戶對AI相關需求具備長期能見度。

主持人認為，台積電身為半導體產業鏈關鍵節點，其擴大投資等同為整個AI供應鏈釋出正向訊號，也支撐了009815以AI為核心的長期投資邏輯。

70／30配置拆解

在持股結構上，節目說明，009815採取「70／30 配置」：

其中70%資金重壓在美國科技七巨頭，包括輝達、蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、Meta與特斯拉 其餘30%則配置於另外23檔科技相關大型企業，並納入ADR，使台積電也成為成分之一

該組合從設備、晶片設計、晶圓代工、雲端服務到終端應用，幾乎涵蓋AI產業鏈各環節

固定七巨頭的隱憂：無法汰弱、也不納新

不過，主持人也提醒一項關鍵風險。009815 所追蹤的指數，其70%核心權重固定鎖定在七巨頭，缺乏「汰弱留強」與納入新巨頭的機制。

這代表即便未來某家巨頭成長停滯，仍會被保留在核心部位，同時也無法將新崛起的科技巨擘納入，投資人等同押注「這七家公司在未來5至10年仍將持續主導科技發展」。

成長型定位明確 適合作為「加菜金」

節目最後總結，009815為一檔風險報酬等級最高的RR5成長型產品，不保證配息，並不適合作為防禦型存股工具。

主持人建議，較適合在投資人已持有如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等分散型核心資產後，作為成長型「加菜金」配置，以提升整體攻擊力。

結尾也再次提醒兩點：

一：盡量在淨值附近交易，避免為市場情緒付出額外成本 二：以長線角度看待，AI發展是一場長期競賽，過程中必然伴隨劇烈波動

也拋出思考題，若未來AI資本支出高峰提前出現，科技巨頭成長故事的下一個篇章，價值將流向何處，值得投資人持續關注。

◎本文獲 下班後的投資所 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。