只買0050老婆2年賺超過30萬！知美揭「1細節」：存股給了自己裸辭底氣

在台股衝破三萬點、投資理財成為全民運動的當下，財經YouTuber知美近日分享了其家庭的理財實績與深刻的職場體悟。

知美透露，其妻子僅靠著「只買0050」的簡單策略，在短短兩年內不含息報酬即突破30萬元，報酬率高達32.65%，再次驗證了定期定額市值型ETF是新手累積財富的最短路徑。

從月扣兩千開始 0050讓素人變理財高手

知美表示，其妻子原先對股票一竅不通，在知美的引導下，了解到投資0050等於買進台灣市值最大的50間公司，讓全台最聰明的工程師為自己打工。

她從最初每個月定期定額2000元試水溫，隨著對市場了解加深與儲蓄率提升，轉為「一有閒錢就投入」的積極模式，甚至創下單筆扣款6萬元的紀錄。

「她並非運氣好，而是靠著精打細算將儲蓄率拉高到80%」，知美強調，投資三要素是本金、時間與報酬率，而小資族唯一能掌控的就是提高本金（認真工作）與拉長時間（儘早開始）。

裸辭靠配置找回生活主導權

現年29歲、年薪200萬元的知美，目前雖然身為竹科工程師，但也曾走過低谷。他分享自己28歲時曾遭遇嚴重的職場霸凌，因郵件一個錯字被全盤否定年度績效，甚至淪為部門「背鍋俠」。

當時他毅然選擇裸辭，在沒有固定收入的四個月裡，是過去累積的「高股息資產」給了他底氣。

「當時爸爸已退休、每月還要給孝親費，看著存款減少真的會慌」，知美坦言，雖然0050長期績效佳，但他仍堅持配置00878與美債 ETF00687B，核心理由在於「配息帶來的安心感」。這種多元配置讓他在面臨職場變故時，不必向壓榨員工的老闆低頭。

財務自由新定義：維持小孩的心 擁有大人的口袋

如今總資產已突破800萬元的知美，近日甚至拒絕升職加薪，他認為，年薪200萬後若一味追求300萬，換來的往往是無盡的壓力與焦慮。

「公司失去你，一個月就能找到新人，但你的健康一輩子就沒了」，他選擇住在月租5500元的小套房、穿平價服飾，卻將月薪統統 ALL IN投入市場，目標是五年後徹底拿回人生的主導權。

知美建議新鮮人，投資前應先存好「緊急避難金」，再開始定期定額。他強調，財務自由並非追求無止境的物慾，而是能活成自己喜歡的樣子，「維持小孩的心，擁有大人的口袋」，這才是理財真正的意義。

◎本文獲 知美Jimmy 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。