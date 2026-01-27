別小看手上0050！1張就贏38％股東、20張以上擠身前5％…阿格力教算PR值

財經創作者阿格力在影音中以元大台灣50（0050）為例，說明定期定額投資在市場上的普及程度。他指出，0050目前的總股東人數已達約211萬人，是台股中股東結構相當龐大的ETF之一。

阿格力進一步表示，若從持股張數來看，1張以下的投資人約有80萬人，因此只要持有1張0050，就已經「贏過約38%的人」，在股東結構中的排名約落在前62%。

若持股進一步提升到1至5張的區間，阿格力指出，該族群人數約為84.8萬人；若是投資人持有5張再多買1股，也就是「5張01股」，整體排名贏過將近165萬人，約落在前22%的位置。

談到更前段的族群，阿格力表示，若希望擠進前5％的股東行列，概念上等同於「20個人裡面是第1名」。他指出，只要持有20張再加1股，便可贏過超過200萬名投資人，站上極為前段的位置。

阿格力鼓勵投資人，透過持續累積與定期投入的方式，一步步往前段邁進，並以「大家加油」作為收尾，傳達長期投資、穩定累積的理念。

◎本文獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。