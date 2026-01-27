快訊

別小看手上0050！1張就贏38％股東、20張以上擠身前5％…阿格力教算PR值

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
阿格力分析指出持有1張0050就能贏過38%的股東，若累積超過20張更是直接躋身全台前5%的頂尖行列。記者陳正興／攝影
阿格力分析指出持有1張0050就能贏過38%的股東，若累積超過20張更是直接躋身全台前5%的頂尖行列。記者陳正興／攝影

財經創作者阿格力在影音中以元大台灣50（0050）為例，說明定期定額投資在市場上的普及程度。他指出，0050目前的總股東人數已達約211萬人，是台股中股東結構相當龐大的ETF之一。

阿格力進一步表示，若從持股張數來看，1張以下的投資人約有80萬人，因此只要持有1張0050，就已經「贏過約38%的人」，在股東結構中的排名約落在前62%

若持股進一步提升到1至5張的區間，阿格力指出，該族群人數約為84.8萬人；若是投資人持有5張再多買1股，也就是「5張01股」，整體排名贏過將近165萬人，約落在前22%的位置

談到更前段的族群，阿格力表示，若希望擠進前5％的股東行列，概念上等同於「20個人裡面是第1名」。他指出，只要持有20張再加1股，便可贏過超過200萬名投資人，站上極為前段的位置。

阿格力鼓勵投資人，透過持續累積與定期投入的方式，一步步往前段邁進，並以「大家加油」作為收尾，傳達長期投資、穩定累積的理念。

◎本文獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

只買0050老婆2年賺超過30萬！知美揭「1細節」：存股給了自己裸辭底氣

在台股衝破三萬點、投資理財成為全民運動的當下，財經YouTuber知美近日分享了其家庭的理財實績與深刻的職場體悟。 知美透露，其妻子僅靠著「只買0050」的簡單策略，在短短兩年內不含息報酬即突破30

台積電也在裡面！009815主打美股七巨頭…適合當存股族的「加菜金」嗎？

投資頻道「下班後的投資所」在最新影音中，針對大華美國MAG7+（009815）進行解析。主持人指出，台灣ETF市場近年新產品快速推出，形同進入「大航海時代」，而009815則是近期最受市場矚目的新檔之

別小看手上0050！1張就贏38％股東、20張以上擠身前5％…阿格力教算PR值

財經創作者阿格力在影音中以元大台灣50（0050）為例，說明定期定額投資在市場上的普及程度。他指出，0050目前的總股東人數已達約211萬人，是台股中股東結構相當龐大的ETF之一。 阿格力進一步

00919規模衝破4000億…8進8出大換股！解析最新的防禦布局與2026盤算

在市場震盪中，群益台灣精選高息（00919）的規模正式突破四千億，代表多數投資人選擇留下來而不是逃跑。12月成分股八進八出，不只汰弱留強，也悄悄透露出這檔ETF對2026年的風險態度與配息盤算。這篇文

009815手續費低含台積電…該棄00757轉新歡？兩派網友戰翻

一名網友在PTT股板發文請益，表示正準備實施長達20年的ETF投資計畫，原本已規劃以統一FANG+（00757）搭配國泰費城半導體（00830）定期定額投入，但隨著大華美國MAG7+（009815上市

0056即便買在天價42.77元也賺錢了！施昇輝：真不相信有人平均成本是這個

昨天元大高股息（0056）填息，我沒有第一時間貼文祝賀，因為這對我來說，是非常平常的一件事。 當你的成本很低的時候，會在乎填不填息嗎？ 就算你買在天價42.77元，已經領了總共6.878元

