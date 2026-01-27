009815手續費低含台積電…該棄00757轉新歡？兩派網友戰翻

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO因009815上市而動搖原本00757搭配00830的長期計畫，網友認同新ETF費用優勢但提醒留意初期溢價風險。歐新社
一名網友在PTT股板發文請益，表示正準備實施長達20年的ETF投資計畫，原本已規劃以統一FANG+（00757）搭配國泰費城半導體（00830）定期定額投入，但隨著大華美國MAG7+（009815上市後，發現兩檔ETF成分高度相似，開始猶豫是否該改弦易轍，引發網友熱烈討論。

原PO表示，目前每月定期定額1萬元，配置為00757六千元、00830四千元，但注意到009815與00757同樣主打美股科技龍頭，且009815權重更集中、經理費相對較低，因此思考是否乾脆改成「只買009815一起成長」。不過他也坦言，若同時持有009815與00757，勢必出現高度重複，讓配置顯得多餘。

部分網友認為，新上市的009815在結構與費用上更具吸引力，有人直言「009815看起來很不錯」、也有人指出「我會選009815 成份股有三十檔」、「009815有台積電」，甚至認為若主打純科技，「要產業分散選009813，要純科技選009815」。也有網友建議不必糾結，「00757跟009815各一半就好」、「巨頭永遠強的啦」。

另一派網友則潑冷水，質疑原PO是否過於容易被新 ETF 動搖，「說是要存股20年 結果不到幾天 就被新ETF動搖...」。也有人提醒短期風險與價格問題，「今天本來也想買 看到溢價2%就算了」、「明顯溢價的先不要」、「等破發 看美股夜盤有點慘」。此外，對於長期投資，有網友直言「20年就Voo/qqq 選什麼00757 ==」、「20年就00662吧！」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

