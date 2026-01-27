快訊

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台北101登頂別模仿！游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

0056即便買在天價42.77元也賺錢了！施昇輝：真不相信有人平均成本是這個

聯合新聞網／ 樂活分享人生
0056填息對低成本投資人來說只是日常，即便買在天價，長期領息後還是賺錢了。中央社
0056填息對低成本投資人來說只是日常，即便買在天價，長期領息後還是賺錢了。中央社

昨天元大高股息（0056）填息，我沒有第一時間貼文祝賀，因為這對我來說，是非常平常的一件事。

當你的成本很低的時候，會在乎填不填息嗎？

就算你買在天價42.77元，已經領了總共6.878元股息，也至少有賺錢。（我真的不相信有人的平均成本在42.77元。）

我知道很多個股或ETF的報酬率勝過0056，但0056的報酬率也贏過很多個股或ETF。

如果台股持續向上，0056要每年發3元以上股息應該不是問題。買在42.77元的人只要14年就從左手通通換到右手，然後開始又要從右手換到左手了。如果你的成本是30元，只要10年就換手成功一次的。

我知道0056輸0050，但很多人已經很滿意0056了。再聲明一次，我除了有0056，也有很多元大台灣50（0050）。

◎本文內容已獲 樂活分享人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 0050元大台灣50 ETF 填息

延伸閱讀

非左手換右手？00878達成100％填息成就！歷年全達標…打臉「賠價差」質疑

台積電（2330）一張170萬！百萬年薪不吃不喝兩年才買得起…網：為何堅持千股制

相信黃董年底就懂？力積電（6770）賣廠引爆PTT論戰…空關鍵全在「這數字」

房貸加槓桿買0050？他算「借500萬賺250萬」挨酸錯估風險

相關新聞

0056即便買在天價42.77元也賺錢了！施昇輝：真不相信有人平均成本是這個

昨天元大高股息（0056）填息，我沒有第一時間貼文祝賀，因為這對我來說，是非常平常的一件事。 當你的成本很低的時候，會在乎填不填息嗎？ 就算你買在天價42.77元，已經領了總共6.878元

房貸加槓桿買0050？他算「借500萬賺250萬」挨酸錯估風險

PTT有網友發文詢問「用理財型房貸投資0050」是否可行，並列出理財型房貸「利率較低、只繳息不還本、按動用額度計息」等優點，推估若以2.9%利率借500萬元投入0050，配息可部分抵利息，若全年報酬率達50%更可望獲利250萬元，引來網友熱議與吐槽，討論焦點聚焦在「以短期績效推估全年」的風險與槓桿操作的承受度。

大華美國MAG7+ ETF上櫃登場 櫃買中心ETF國際版圖再擴張

大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF（009815）26日在櫃買中心順利掛牌上櫃，有助於落實亞洲...

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

台股ETF績效紅通通 群益半導體收益今年來漲逾20%居冠

台股氣勢如虹再創新高，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計81檔台股ETF，有超過一半，約44檔收盤價同步創下新高，預估...

台股ETF 19檔受益人數創高

根據臺灣集中保管結算所戶股權分散1月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加38,386人，統計總人數來到12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。