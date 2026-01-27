0056即便買在天價42.77元也賺錢了！施昇輝：真不相信有人平均成本是這個
昨天元大高股息（0056）填息，我沒有第一時間貼文祝賀，因為這對我來說，是非常平常的一件事。
當你的成本很低的時候，會在乎填不填息嗎？
就算你買在天價42.77元，已經領了總共6.878元股息，也至少有賺錢。（我真的不相信有人的平均成本在42.77元。）
我知道很多個股或ETF的報酬率勝過0056，但0056的報酬率也贏過很多個股或ETF。
如果台股持續向上，0056要每年發3元以上股息應該不是問題。買在42.77元的人只要14年就從左手通通換到右手，然後開始又要從右手換到左手了。如果你的成本是30元，只要10年就換手成功一次的。
我知道0056輸0050，但很多人已經很滿意0056了。再聲明一次，我除了有0056，也有很多元大台灣50（0050）。
◎本文內容已獲 樂活分享人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
