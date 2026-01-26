台股ETF績效紅通通 群益半導體收益今年來漲逾20%居冠

台股氣勢如虹再創新高，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計81檔台股ETF，有超過一半，約44檔收盤價同步創下新高，預估共263萬人領到新年大紅包。法人表示，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

進一步觀察這44檔中，受益人數有5萬人以上、今年來績效表現以群益半導體收益上漲20.95%漲幅居冠最出色，其他包括主中信關鍵半導體、野村臺灣新科技50等均有上榜。整體來看，科技型與主動式台股ETF表現相對出色。

法人指出，大盤在創高後更易顯震盪，也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。台股類股輪動快速、個股波動性大，主動式台股ETF可在盤勢多空之際來回靈活操作，而科技半導體相關題材ETF值得關注。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志強調，台股基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，在AI應用持續擴大範圍下，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣科技股可望持續從中受惠。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，參考近十年經歷，2月上漲機率超過70%，加上輝達（NVIDIA）將於農曆年後公布財報，預期將持續推升相關類股上漲。

2026年AI仍是市場關注的核心投資主題，但焦點已明顯從大型CSP廠商，逐步轉向支撐AI運算擴張的能源與基礎設施供應鏈，電子類股當中可重點關注電力、散熱與高速傳輸三大領域。

野村投信指出，AI的採用速度正在急遽加快，帶動的生產力成長將於2026年至2027年愈加明顯，甚至成為推動美國經濟上行風險的核心力量，包括消費韌性、企業資本支出提升，以及AI生產力可能超越預期。

雲端巨頭近期上調資本支出，為台灣AI供應鏈帶來持續高成長能見度，多頭結構不變。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。