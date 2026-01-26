台股ETF 19檔受益人數創高

根據臺灣集中保管結算所戶股權分散1月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加38,386人，統計總人數來到12,239,224人新高數字，統計今（2026）年來已增加65,734人。台股ETF受益人上周共有19檔同步創高，整體表現來看，以科技型台股ETF最具人氣。

19檔人氣續增的ETF包括群益科技創新（00992A）、群益半導體收益、富邦科技、國泰台灣科技龍頭、野村臺灣新科技50、台新臺灣IC設計、新光臺灣半導體30、元大電子共八檔科技主題上榜數最多；主動式台股ETF也有六檔上榜。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情仍正面看待台股。預估今年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。

台新臺灣IC設計動能ETF研究團隊表示，在記憶體族群續攻下，激動台股再創新高，展望後市，預估今年台股企業獲利將續增20%以上，紮實的基本面提供台股多頭續航的火種；惟須留意近期融資餘額已來到3,700億元以上，籌碼漸趨不利，但考量AI產業趨勢越趨明確，預期第1季基本面仍佳，且過往在第1季作夢行情機率高，加上聯準會持續鴿派，若遇拉回仍應擇優布局。

台新臺灣IC設計動能ETF研究團隊指出，全球AI市場規模預估在2030年突破1兆美元，帶動半導體商機大爆發，其中，IC設計公司負責核心晶片的研發與設計，是AI時代不可或缺的產業，無論是伺服器用的高速連接晶片、AI PC搭載的GPU協同晶片，或手機晶片的AI加速模組，背後都離不開台灣IC設計公司的參與。

