ESG概念ETF 可長抱

國際攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功攀登台北101引發關注，他長期關注氣候變遷，曾於全球探險旅程中見證電力匱乏對社區發展的限制。事實上，在淨零轉型浪潮推動下，永續投資熱度升溫，台股ESG概念ETF為資金長線布局的重點之一。

隨著全球朝2050淨零碳排目標邁進，企業永續轉型已成為資本市場的重要趨勢。根據CMoney統計至26日，台股ESG概念ETF今年來與近一個月績效表現穩健，整體呈現同步走揚格局。其中，永豐台灣ESG（00888）今年來績效達14%，近一個月更上漲16.6%，表現居前；富邦淨零ESG 50、群益台ESG低碳50今年來也有逾11%漲幅。

若觀察近一個月表現，中信上櫃ESG 30（00928）單月漲幅達17.1%，顯示在資金回流與政策題材加持下，ESG與低碳、公司治理概念持續吸引市場目光。

科技產業趨勢上，永豐投信分析，隨著生成式AI、高效能運算與雲端資料中心投資全面加速，台灣廠商在全球供應鏈中的關鍵地位愈發凸顯。2025年對美出口動能爆發，單月外銷訂單屢創新高，市場普遍預期2026年AI相關需求將持續擴大，有望推升台灣經濟成長率。

永豐投信表示，由央行報告指出，全球約九成AI伺服器由台灣廠商組裝，先進GPU與ASIC晶片亦多由台灣代工，隨著「算力即國力」成為共識，各國積極推動主權AI，進一步推升高效能運算與資料中心建設需求，台灣產業鏈有望迎來中長期黃金成長期。

富邦淨零ESG50 ETF（009809）經理人紀元豪表示，ESG ETF的選股邏輯反映投資市場的新共識，即投資報酬與永續價值並非對立，而是可同時兼顧的雙重目標。對於追求長期資本成長、並重風險控管的投資人而言，將永續策略納入資產配置，有助提升投資韌性與長期競爭力。

紀元豪認為，在全球與台灣加速推動淨零轉型的背景下，市場對永續投資工具的需求持續攀升。ETF具備透明度高、成本相對低廉與交易便利等優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。