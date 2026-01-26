大華美國MAG7+ ETF上櫃登場 櫃買中心ETF國際版圖再擴張

大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF（009815）26日在櫃買中心順利掛牌上櫃，有助於落實亞洲資產管理中心的政策及目標，以及促進櫃買中心股票ETF全球布局，打造多元且具競爭力市場，持續提升台灣ETF國際市場能見度。為祝賀大華銀投信發行大華美國MAG7+ ETF，櫃買中心特別舉辦隆重的掛牌典禮，現場貴賓雲集，包括大華銀投信總經理王政修、元大銀行副董事長周筱玲、彭博亞太地區指數產品主管莊戟及多家證券商高階主管等，共同見證這歷史性的一刻。

櫃買中心副總涂月憲致詞時肯定大華銀投信在ETF產品持續以專業深耕台灣市場，秉持優質投資策略及國際視野並重的經營理念，在資產管理領域累積深厚經驗和服務實績。櫃買中心率先與國際知名指數公司合作編製聯名指數，積極推動ETF商品多元化，特別在主題型、跨國市場與創新指數產品方面，持續引進前瞻性的優質標的，讓投資能以更有效率、更透明的方式參與更多元的ETF商品。目前上櫃ETF共計有109檔，資產規模達到新台幣3兆元，ETF產品種類也越來越多元。本檔ETF為首檔採用彭博與櫃買中心聯名指數上櫃掛牌，此舉不只壯大且更完善ETF生態系，也將為市場帶來新的成長動能。

元大銀行副董周筱玲提到，大華銀投信與櫃買中心緊密合作，成功催生出這檔具有劃時代意義的產品，為台灣資本市場開闢了一條全新的道路，展現大華銀投信作為ETF市場中領導品牌的能量，也為投資人提供更多元的投資選擇。這檔產品本身追蹤標的指數聚焦於AI，不僅能投資美國的公司，更重要是009815透過納入ADR的機制，讓投資人同時能夠擁有NVIDIA（輝達）的腦、台積電（2330）跟ASML的心，更重要的是以科技七巨頭為核心，連結全球AI科技巨擘供應鏈，協助台灣的投資人精準地掌握到全球科技龍頭的投資機會。

彭博亞太地區指數產品主管莊戟表示，今日大華銀投信全新ETF順利掛牌，是彭博與大華銀投信的合作成果，也是彭博與櫃買中心指數聯名合作的重要里程碑，推動彭博股票指數融入並服務台灣市場的核心配置體系，該檔是一檔鮮明特色的指數，更是彭博協助台灣投資人布局全球科技龍頭的一項高效利器。本檔指數具有三大核心特色，包含傳承彭博指數的深厚底蘊與跨資產領域、深度結合台灣在地需求與國際視野及創新設計提供差異化解決方案。透過指數編製規則，不侷限於特定交易所，而是著眼於所有在美國上市的科技巨頭與關鍵ADR，成功將台灣的護國神山「台積電」納入指數中。這意味著投資人可以在同一框架下，同時配置美國科技巨頭與本土龍頭企業，實現真正的「台美科技版圖聯動」。

大華銀投信總經理王政修致詞表示感謝櫃買中心、彭博指數公司及元大銀行在本檔ETF籌備及掛牌過程中的協助。該檔ETF追蹤櫃買中心與彭博公司聯名指數，為009815奠定一個清楚、透明且具有國際性與前瞻性的投資架構。AI世界的發展瞬息萬變，AI也在整個產業結構裡面重新定義，透過這樣的指數，掌握到AI定義的七大科技公司，提供了非常重要在AI發展的基礎。不僅如此，在整個AI的架構裡面，這七大公司在獲利端、在產業結構鏈裡面，更是主要的推動者。透過櫃買中心與彭博聯名的指數，提供給投資人參與整個世界的發展機會，並在AI的領域上能夠早先一步進入完整的體系。

櫃買中心與彭博指數公司及大華銀投信的緊密合作只是一個開始，櫃買中心未來將持續攜手更多優質投信業者與國際級指數公司，推動多元化指數與商品發展，強化我國資本市場的國際連結與競爭力，共同打造台灣成為亞洲資產管理中心的願景。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。