記憶體、ASIC雙馬奔騰 00947今年來規模大增八成

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
半導體族群輪番上漲，推升台股半導體相關ETF表現亮眼。圖為IC設計產品示意圖。（路透資料照片）
半導體族群輪番上漲，推升台股半導體相關ETF表現亮眼。圖為IC設計產品示意圖。（路透資料照片）

台股年前買氣熱，電子股輪動行情不斷，在權值股聯發科（2454）領軍繼續上攻，加權指數續創歷史新高，帶旺台股半導體類股漲勢遍地開花，從晶圓代工、IC設計再到記憶體，半導體族群輪番上漲，推升台股半導體相關ETF表現亮眼。根據統計，台新臺灣IC設計ETF（00947）規模，也在聯發科及記憶體族群帶動，截至1月23日止，今年以來規模飆升81.7%，展現高人氣。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，過往投資人對於IC設計龍頭聯發科的印象多停留在手機晶片，但近期聯發科的AI客製化晶片（ASIC）捷報不斷，在Google供應鏈取得合作，成功打入AI浪潮供應鏈，2026年ASIC營收有望達成10億美元目標，ASIC業務轉趨樂觀，除2026年獲利有望上修之外，2027年獲利的成長性強勁可期。

00947追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，選股邏輯還包含了記憶體IC設計，觀察00947到23日的投資組合，權重占比5%以上的成分股包括群聯（8299）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、台達電（2308）、聯發科、信驊（5274）及創意（3443）等，囊括市場話題個股。

台新投信建議，2026年AI硬體紅利興起，帶動記憶體超級周期帶旺，加上企業邊緣AI及相關應用逐一落地，ASIC商機正蓬勃發展，台灣半導體產業躬逢其盛，投資人現階段想布局台股，除布局「高含積量」ETF外，也可考慮投組兼顧記憶體、ASIC兩大潛力族群，若擔心相關個股風險太高，不妨先破除指數高點魔咒，優先鎖定績優台股IC設計或半導體ETF，透過被動指數參與，更能穩健掌握AI長線升浪下的台股多頭機遇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

IC設計 台股 ETF 聯發科 半導體 記憶體 AI

相關新聞

記憶體、ASIC雙馬奔騰 00947今年來規模大增八成

台股年前買氣熱，電子股輪動行情不斷，在權值股聯發科（2454）領軍繼續上攻，加權指數續創歷史新高，帶旺台股半導體類股漲勢...

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

大華美國MAG7+ ETF上櫃登場 櫃買中心ETF國際版圖再擴張

大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF（009815）26日在櫃買中心順利掛牌上櫃，有助於落實亞洲...

0050是信仰？借鏡日本、芬蘭：產業龍頭不等於永遠上漲…揭台積電獨大「單一產業ETF」風險

近年全球股市以科技股為主流，台灣股市也漲了好幾年，0050也成為國民投資人的唯一信仰。 但回顧全球股市歷史，有沒有哪一個國家，也像近年的台灣股市一樣，受惠於產業趨勢或單一龍頭的結構而起飛，但後來卻墜

台股收上32K 0056三日填息達陣、多檔漲幅逾1%

台股再創新高，26日上漲103點或0.3%，收上32,064點，推升元大高股息（0056）上漲0.5元或1.3%，收上3...

00927群益半導體收益6天填息達陣 6.49萬受益人息利雙收

台股在聯發科（2454）、聯電（2303）等半導體權值股帶動下走高，台股半導體相關ETF表現也跟著上揚，其中，在1月19...

