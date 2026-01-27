房貸加槓桿買0050？他算「借500萬賺250萬」挨酸錯估風險

PTT有網友發文詢問「用理財型房貸投資0050」是否可行，並列出理財型房貸「利率較低、只繳息不還本、按動用額度計息」等優點，推估若以2.9%利率借500萬元投入0050，配息可部分抵利息，若全年報酬率達50%更可望獲利250萬元，引來網友熱議與吐槽，討論焦點聚焦在「以短期績效推估全年」的風險與槓桿操作的承受度。

0050為元大台灣50ETF，採指數化操作、追蹤臺灣50指數績效；臺灣50指數由臺灣證券交易所與富時國際合作編製，從上市股票中挑選市值前50大公司作為成分股，代表台股藍籌表現。 在市場多頭時，0050常被視為參與大盤的核心工具，但其報酬仍會隨景氣、權值股走勢波動，並非保證獲利。

該網友在文中以數字推演表示，0050去年的現金殖利率約2.45%，近一年年化報酬率逾四成，且今年1月報酬率已有11%，因此認為「很有機會超越去年」，並據此估算：借500萬元、利率2.9%下，年度利息成本約2.25萬元，若全年報酬率以50%計算，獲利上看250萬元，並徵求「用理財型房貸投資0050的經驗」。

推文多數先以反串口吻回應，「對快買」、「財富密碼」、「恭喜發現發財密碼」，也有人直嗆「你都知道50%了還不快Allin」。不少網友質疑原PO把「一月漲幅」直接外推全年，形容是「雞還沒下蛋就在數雞蛋」，並提醒去年高報酬並非常態，「去年47%今年還可能47%嗎？」也有人認為此類「貸款買ETF」貼文密集出現，反而像高點徵兆。

另有較認真派補充風險：槓桿不是只看利率與配息，還要看現金流能否長期覆蓋利息、遇到大回檔時心理與資金是否撐得住；也有人提醒「反過來賠的時候銀行抽銀根」要先評估最壞情境。少數網友則分享實務操作，稱理財型房貸買0050「只要現金流繳得起利息就不會倒」，但也強調放長期、別以短線績效當保證；另有人乾脆延伸到更高槓桿工具，鼓吹改買正2、期貨，反而凸顯討論從「指數投資」一路歪向「槓上加槓」的分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。