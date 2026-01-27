快訊

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台北101登頂別模仿！游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

房貸加槓桿買0050？他算「借500萬賺250萬」挨酸錯估風險

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 記者許正宏／攝影
台股示意圖。 記者許正宏／攝影

PTT有網友發文詢問「用理財型房貸投資0050」是否可行，並列出理財型房貸「利率較低、只繳息不還本、按動用額度計息」等優點，推估若以2.9%利率借500萬元投入0050，配息可部分抵利息，若全年報酬率達50%更可望獲利250萬元，引來網友熱議與吐槽，討論焦點聚焦在「以短期績效推估全年」的風險與槓桿操作的承受度。

0050為元大台灣50ETF，採指數化操作、追蹤臺灣50指數績效；臺灣50指數由臺灣證券交易所與富時國際合作編製，從上市股票中挑選市值前50大公司作為成分股，代表台股藍籌表現。 在市場多頭時，0050常被視為參與大盤的核心工具，但其報酬仍會隨景氣、權值股走勢波動，並非保證獲利。

該網友在文中以數字推演表示，0050去年的現金殖利率約2.45%，近一年年化報酬率逾四成，且今年1月報酬率已有11%，因此認為「很有機會超越去年」，並據此估算：借500萬元、利率2.9%下，年度利息成本約2.25萬元，若全年報酬率以50%計算，獲利上看250萬元，並徵求「用理財型房貸投資0050的經驗」。

推文多數先以反串口吻回應，「對快買」、「財富密碼」、「恭喜發現發財密碼」，也有人直嗆「你都知道50%了還不快Allin」。不少網友質疑原PO把「一月漲幅」直接外推全年，形容是「雞還沒下蛋就在數雞蛋」，並提醒去年高報酬並非常態，「去年47%今年還可能47%嗎？」也有人認為此類「貸款買ETF」貼文密集出現，反而像高點徵兆。

另有較認真派補充風險：槓桿不是只看利率與配息，還要看現金流能否長期覆蓋利息、遇到大回檔時心理與資金是否撐得住；也有人提醒「反過來賠的時候銀行抽銀根」要先評估最壞情境。少數網友則分享實務操作，稱理財型房貸買0050「只要現金流繳得起利息就不會倒」，但也強調放長期、別以短線績效當保證；另有人乾脆延伸到更高槓桿工具，鼓吹改買正2、期貨，反而凸顯討論從「指數投資」一路歪向「槓上加槓」的分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

年化報酬率 ETF PTT 0050元大台灣50

延伸閱讀

非左手換右手？00878達成100％填息成就！歷年全達標…打臉「賠價差」質疑

台積電（2330）一張170萬！百萬年薪不吃不喝兩年才買得起…網：為何堅持千股制

小資族買不起台積電…黃珊珊籲台股交易千股改為1股 彭金隆鬆口檢討

相信黃董年底就懂？力積電（6770）賣廠引爆PTT論戰…空關鍵全在「這數字」

相關新聞

0056即便買在天價42.77元也賺錢了！施昇輝：真不相信有人平均成本是這個

昨天元大高股息（0056）填息，我沒有第一時間貼文祝賀，因為這對我來說，是非常平常的一件事。 當你的成本很低的時候，會在乎填不填息嗎？ 就算你買在天價42.77元，已經領了總共6.878元

房貸加槓桿買0050？他算「借500萬賺250萬」挨酸錯估風險

PTT有網友發文詢問「用理財型房貸投資0050」是否可行，並列出理財型房貸「利率較低、只繳息不還本、按動用額度計息」等優點，推估若以2.9%利率借500萬元投入0050，配息可部分抵利息，若全年報酬率達50%更可望獲利250萬元，引來網友熱議與吐槽，討論焦點聚焦在「以短期績效推估全年」的風險與槓桿操作的承受度。

大華美國MAG7+ ETF上櫃登場 櫃買中心ETF國際版圖再擴張

大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF（009815）26日在櫃買中心順利掛牌上櫃，有助於落實亞洲...

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

台股ETF績效紅通通 群益半導體收益今年來漲逾20%居冠

台股氣勢如虹再創新高，連帶台股ETF績效表現也紅通通，統計81檔台股ETF，有超過一半，約44檔收盤價同步創下新高，預估...

台股ETF 19檔受益人數創高

根據臺灣集中保管結算所戶股權分散1月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加38,386人，統計總人數來到12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。