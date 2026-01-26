快訊

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

25歲男踢到座椅遭運將丟包快速道路 醉躺車道慘遭4車輾斃

台股收上32K 0056三日填息達陣、多檔漲幅逾1%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
觀察今日台股高息ETF表現，多數漲幅都在1%之上，介於1.01%至1.6%間。（本報系資料庫）
觀察今日台股高息ETF表現，多數漲幅都在1%之上，介於1.01%至1.6%間。（本報系資料庫）

台股再創新高，26日上漲103點或0.3%，收上32,064點，推升元大高股息（0056）上漲0.5元或1.3%，收上38.23元，順利完成填息，花費三個交易日，邁入連續第五季填息。

觀察今日台股高息ETF表現，包含復華富時高息低波（00731）、群益科技高息成長（00946）、元大高股息、國泰永續高股息（00878）、永豐ESG低碳高息（00930）、統一台灣高息動能（00939）、復華台灣科技優息（00929）、國泰股利精選30（00701）、凱基優選高股息30（00915）等漲幅都在1%之上，介於1.01%至1.6%間。

法人分析，元大高股息是全市場唯一「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股邏輯，因股利金額增減與企業營運相關，其選股已隱含成長潛力在內，帶動績效表現。面對台股轉為以AI為成長動能，元大高股息現階段相關成分股比重近四成，未來隨著AI持續揚升，元大高股息也有望優先受惠。

此外，元大高股息在配息實力也是無庸置疑，2025年第3季微調降息金額後，旋即於第4季降息止步，且帳上可分配收益相對領先，進而獲得市場青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 元大 台股 ETF 股利

延伸閱讀

00927群益半導體收益6天填息達陣 6.49萬受益人息利雙收

台股站上3萬2千點、上漲103點 三大法人賣超94.64億元

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

非左手換右手？00878達成100％填息成就！歷年全達標…打臉「賠價差」質疑

相關新聞

台積電買越多越會漲？數據打臉…00947狂飆21％奪冠！股添樂：元月10大飆股ETF

元月還沒結束，已經有科技ETF跑出近「20%」的績效表現了。 圖表中這10檔ETF是元月以來跑最快的類型，我發現幾個有意思的點： 1.不是台積電占比越高越好，例如第一名的台新臺灣IC設計（0094

追漲神山新選擇！00891升級「攻擊型」配置…經理人：走勢將更像市值型ETF

台股規模最大的半導體主題型ETF中信關鍵半導體（00891）近期調整指數編製規則，因應金管會宣布放寬國內發行ETF追蹤指數成分證券占該指數市值比重不受上限30%限制，已提升台積電（2330）權重至4成

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

台股收上32K 0056三日填息達陣、多檔漲幅逾1%

台股再創新高，26日上漲103點或0.3%，收上32,064點，推升元大高股息（0056）上漲0.5元或1.3%，收上3...

00927群益半導體收益6天填息達陣 6.49萬受益人息利雙收

台股在聯發科（2454）、聯電（2303）等半導體權值股帶動下走高，台股半導體相關ETF表現也跟著上揚，其中，在1月19...

非左手換右手？00878達成100％填息成就！歷年全達標…打臉「賠價差」質疑

國泰永續高股息（00878）填息百分百率成就達成左右手交換繼續領息 有人發現到了嗎？00878歷年所有股價填息的部分，已經全部達成了。 恭喜持有高股息的朋友，持續領息持續買進，就算大家一直

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。