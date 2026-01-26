台股收上32K 0056三日填息達陣、多檔漲幅逾1%

台股再創新高，26日上漲103點或0.3%，收上32,064點，推升元大高股息（0056）上漲0.5元或1.3%，收上38.23元，順利完成填息，花費三個交易日，邁入連續第五季填息。

觀察今日台股高息ETF表現，包含復華富時高息低波（00731）、群益科技高息成長（00946）、元大高股息、國泰永續高股息（00878）、永豐ESG低碳高息（00930）、統一台灣高息動能（00939）、復華台灣科技優息（00929）、國泰股利精選30（00701）、凱基優選高股息30（00915）等漲幅都在1%之上，介於1.01%至1.6%間。

法人分析，元大高股息是全市場唯一「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股邏輯，因股利金額增減與企業營運相關，其選股已隱含成長潛力在內，帶動績效表現。面對台股轉為以AI為成長動能，元大高股息現階段相關成分股比重近四成，未來隨著AI持續揚升，元大高股息也有望優先受惠。

此外，元大高股息在配息實力也是無庸置疑，2025年第3季微調降息金額後，旋即於第4季降息止步，且帳上可分配收益相對領先，進而獲得市場青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。