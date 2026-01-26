快訊

00927群益半導體收益6天填息達陣 6.49萬受益人息利雙收

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股在聯發科、聯電等半導體權值股帶動下走高，台股半導體相關ETF表現也跟著上揚。（本報系資料庫）
台股聯發科（2454）、聯電（2303）等半導體權值股帶動下走高，台股半導體相關ETF表現也跟著上揚，其中，在1月19日除息的群益半導體收益ETF（00927）在 26日一開盤就填息，統計此次00927填息之路僅6個交易日，有參與此次除息的投資人，將在2月13日領息。

財富管理專家表示，00927是第一檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，有助於投資人掌握半導體成長行情。觀察2025年00927的配息紀錄，次次都填息，讓投資人股息、價差雙頭賺。從績效表現來看，近期在台股半導體相關ETF中，00927表現出色，今年來上漲17.43%，今日填息更是讓參與此次除息的投資人息收與價差兼得，也讓6.49萬受益人息利雙收。

財富管理專家進一步說明，整體來看，半導體技術更是AI發展之關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期，建議投資人不妨透過00927這類台股半導體ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，不過回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。

謝明志表示，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 台股 ETF AI 財富管理 聯發科

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

非左手換右手？00878達成100％填息成就！歷年全達標…打臉「賠價差」質疑

川普雜音沒人理？台股盤中再刷紀錄 法人點名「新AI」成獲利機會

美高科技股超級財報周…台股衝32K 內外有底氣

台積電買越多越會漲？數據打臉…00947狂飆21％奪冠！股添樂：元月10大飆股ETF

元月還沒結束，已經有科技ETF跑出近「20%」的績效表現了。 圖表中這10檔ETF是元月以來跑最快的類型，我發現幾個有意思的點： 1.不是台積電占比越高越好，例如第一名的台新臺灣IC設計（0094

追漲神山新選擇！00891升級「攻擊型」配置…經理人：走勢將更像市值型ETF

台股規模最大的半導體主題型ETF中信關鍵半導體（00891）近期調整指數編製規則，因應金管會宣布放寬國內發行ETF追蹤指數成分證券占該指數市值比重不受上限30%限制，已提升台積電（2330）權重至4成

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

台股收上32K 0056三日填息達陣、多檔漲幅逾1%

台股再創新高，26日上漲103點或0.3%，收上32,064點，推升元大高股息（0056）上漲0.5元或1.3%，收上3...

00927群益半導體收益6天填息達陣 6.49萬受益人息利雙收

台股在聯發科（2454）、聯電（2303）等半導體權值股帶動下走高，台股半導體相關ETF表現也跟著上揚，其中，在1月19...

非左手換右手？00878達成100％填息成就！歷年全達標…打臉「賠價差」質疑

國泰永續高股息（00878）填息百分百率成就達成左右手交換繼續領息 有人發現到了嗎？00878歷年所有股價填息的部分，已經全部達成了。 恭喜持有高股息的朋友，持續領息持續買進，就算大家一直

