00927群益半導體收益6天填息達陣 6.49萬受益人息利雙收

台股在聯發科（2454）、聯電（2303）等半導體權值股帶動下走高，台股半導體相關ETF表現也跟著上揚，其中，在1月19日除息的群益半導體收益ETF（00927）在 26日一開盤就填息，統計此次00927填息之路僅6個交易日，有參與此次除息的投資人，將在2月13日領息。

財富管理專家表示，00927是第一檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，有助於投資人掌握半導體成長行情。觀察2025年00927的配息紀錄，次次都填息，讓投資人股息、價差雙頭賺。從績效表現來看，近期在台股半導體相關ETF中，00927表現出色，今年來上漲17.43%，今日填息更是讓參與此次除息的投資人息收與價差兼得，也讓6.49萬受益人息利雙收。

財富管理專家進一步說明，整體來看，半導體技術更是AI發展之關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期，建議投資人不妨透過00927這類台股半導體ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，不過回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。

謝明志表示，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。