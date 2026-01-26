追漲神山新選擇！00891升級「攻擊型」配置…經理人：走勢將更像市值型ETF

台股規模最大的半導體主題型ETF中信關鍵半導體（00891）近期調整指數編製規則，因應金管會宣布放寬國內發行ETF追蹤指數成分證券占該指數市值比重不受上限30%限制，已提升台積電（2330）權重至4成以對齊大盤，並自今（26）日起生效；加計權重第二名的聯發科（2454），00891前兩大成分股比重已逾五成，牢牢鎖定台股先進製程與AI晶片雙引擎。

台股半導體族群今年以來氣勢如虹，隨著「護國神山」台積電先進製程推進與聯發科在AI領域傳出捷報，帶動相關供應鏈股價齊揚；記憶體則受惠漲價效應，包含南亞科、群聯與華邦電等，目標價不斷上修，激勵半導體主題型ETF價漲量增，成為今年以來最亮眼的族群。

法人表示，AI投資熱潮延續，但市場資金追逐熱點似乎已從「賣鏟子」的企業如輝達（Nvidia）、台積電等企業，進一步延伸到「生產鏟子材料」的半導體供應鏈最上游，例如半導體設備、材料，以及記憶體等族群，而這也反映在半導體主題型ETF的表現上。包含台新臺灣IC設計（00947）、兆豐台灣晶圓製造（00913），以及中信關鍵半導體（00891）等，今年以來報酬率都逾15%，遠優於大盤表現。

00891經理人張圭慧指出，台積電2奈米製程不僅是線寬微縮，更是技術架構的根本性變革。隨著技術由 FinFET（鰭式場效電晶體）轉向GAA（Gate-All-Around，環繞閘極），電晶體構造的改變意味著設備與特化耗材規格須顯著提升。這波由2奈米擴充帶動的投資潮，資本支出有望再創新高，這將直接推升供應鏈的出貨單價（ASP）。從前段製程的電晶體生成、中段導線連接，到後段的先進封裝測試，相關供應商受惠於規格升級，業績展望相當樂觀。歷史經驗顯示，每逢台積電啟動大規模技術轉折，皆會帶動供應鏈一波長線行情。

除了台積電領軍，00891第二大持股聯發科近日股價表現強勢，繼上週五漲停後，今日收盤在大漲逾8.5%，續創歷史新高，成為市場另一大亮點。張圭慧表示，市場傳出聯發科與NVIDIA合作打造的Windows on Arm架構N1系列處理器即將亮相，加上今年在Google TPU專案上的斬獲，顯示其在ASIC與AI領域的耕耘已進入收割期。

張圭慧指出，目前半導體產業處於先進製程軍備競賽與終端AI應用爆發的紅利期，00891精準佈局台積電及聯發科兩大龍頭公司，成分股權重占比逾5成，在這波半導體多頭趨勢中佔據有利位置，且隨著台積電權重提升至逾4成，也使00891走勢可望趨近於市值型ETF的表現，在半導體主題型ETF中更形穩健，建議投資人可透過布局00891，參與產業長線成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。