台積電買越多越會漲？數據打臉…00947狂飆21％奪冠！股添樂：元月10大飆股ETF
元月還沒結束，已經有科技ETF跑出近「20%」的績效表現了。
圖表中這10檔ETF是元月以來跑最快的類型，我發現幾個有意思的點：
1.不是台積電占比越高越好，例如第一名的台新臺灣IC設計（00947），第一大成分股不是台積電，而是群聯
2.持股重疊度最小的是元大中型100，前三大都跟人家不一樣，還是跑得很好
3.「TMD」是目前黃金組合，T是台積電，M是聯發科，D是台達電，TMD真強!
4.沒有一檔是主動型ETF
5.圖表裡的我大部分都沒有
