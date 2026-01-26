台積電買越多越會漲？數據打臉…00947狂飆21％奪冠！股添樂：元月10大飆股ETF

元月還沒結束，已經有科技ETF跑出近「20%」的績效表現了。

圖表中這10檔ETF是元月以來跑最快的類型，我發現幾個有意思的點：

1.不是台積電占比越高越好，例如第一名的台新臺灣IC設計（00947），第一大成分股不是台積電，而是群聯

2.持股重疊度最小的是元大中型100，前三大都跟人家不一樣，還是跑得很好

3.「TMD」是目前黃金組合，T是台積電，M是聯發科，D是台達電，TMD真強!

4.沒有一檔是主動型ETF

5.圖表裡的我大部分都沒有

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。