非左手換右手？00878達成100％填息成就！歷年全達標…打臉「賠價差」質疑

國泰永續高股息（00878）

填息百分百率成就達成

左右手交換繼續領息

有人發現到了嗎？00878歷年所有股價填息的部分，已經全部達成了。

恭喜持有高股息的朋友，持續領息持續買進，就算大家一直在說左右手交換那又如何？重點是高股息是真的可以獲利的真的自己知道就好！

另外兩檔高股息填息狀態如下：

群益台灣精選高息（00919）：尚有兩次還沒填息成功，分別是2024年9月24.18元，還有2024年6月26.94元 元大高股息（0056）：尚有3次還沒填息成功，分別是2026年1月38.21元，2024年10月39.02元，2024年7月42.37元

未來能不能成功填息？繼續買進繼續領息，然後繼續把這場現金流投資大戲看下去就對了，存股的大家一起加油

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。