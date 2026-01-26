快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

非左手換右手？00878達成100％填息成就！歷年全達標…打臉「賠價差」質疑

聯合新聞網／ 用零股挑戰人生
國泰永續高股息（00878）達成歷年股價全數填息的完美紀錄。圖／本報資料照片
國泰永續高股息（00878）達成歷年股價全數填息的完美紀錄。圖／本報資料照片

國泰永續高股息（00878）
填息百分百率成就達成
左右手交換繼續領息

有人發現到了嗎？00878歷年所有股價填息的部分，已經全部達成了。

恭喜持有高股息的朋友，持續領息持續買進，就算大家一直在說左右手交換那又如何？重點是高股息是真的可以獲利的真的自己知道就好！

另外兩檔高股息填息狀態如下：

群益台灣精選高息（00919）：尚有兩次還沒填息成功，分別是2024年9月24.18元，還有2024年6月26.94元

元大高股息（0056）：尚有3次還沒填息成功，分別是2026年1月38.21元，2024年10月39.02元，2024年7月42.37元

未來能不能成功填息？繼續買進繼續領息，然後繼續把這場現金流投資大戲看下去就對了，存股的大家一起加油

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息 填息 季配息

延伸閱讀

發票印出來500元直接飛了…還在拿紙本？勸長輩用載具「講這句」最有效

主動式ETF也能月月配名單公開！怎麼搭？00981A、00980A…「攻略」一次看

大盤高檔0050還能買？存股哥零股存實測半年帳面賺38％：成本墊高照樣獲利六位數

嫌0050台積電佔比太高？郭哲榮逆風讚：這才是賺錢關鍵強者恆強！

相關新聞

非左手換右手？00878達成100％填息成就！歷年全達標…打臉「賠價差」質疑

國泰永續高股息（00878）填息百分百率成就達成左右手交換繼續領息 有人發現到了嗎？00878歷年所有股價填息的部分，已經全部達成了。 恭喜持有高股息的朋友，持續領息持續買進，就算大家一直

嫌0050台積電佔比太高？郭哲榮逆風讚：這才是賺錢關鍵強者恆強！

元大台灣50（0050）今年表現，被點名「同時贏過高股息與美股ETF」！ 分析師郭哲榮在影音中提到，今年以來0050的績效表現，不僅優於台灣多數高股息ETF，也領先部分美股ETF。他指出，市場上

009816不配息更有利？捨棄理論最高報酬…存股方程式選「睡得著」的折衷方案

接續上星期五（1/23）的文章，關於不配息市值型ETF（009816）的後續討論。 指數化投資擁護者認為，應當投入低管理費用的市值型ETF（最好是不配息），離開職場後賣股票換現金流，這個做法可行嗎？

大盤高檔0050還能買？存股哥零股存實測半年帳面賺38％：成本墊高照樣獲利六位數

自己實測用零股戰術買0050半年的成果待會文章下方分享，先快速複習一下我個人認為零股戰術的幾個好處。 最大好處就是可以持續參與市場 適合所有人，策略本身並不難 避免單筆壓在高點的心理壓力 短時

主動式ETF也能月月配名單公開！怎麼搭？00981A、00980A…「攻略」一次看

主動式ETF也能自組「月領加薪組合」？ 隨著主動式 ETF在台灣正式啟動，投資人的選擇更多了！隨著檔數越來越多，現在透過不同配息月份的組合，竟也可以打造出「主動型月月配」組合。 與傳統「被動追蹤指

009815打包美股七大科技巨頭！專攻美股MAG7護城河…聯手彭博鎖定最強龍頭

備受市場矚目的大華美國MAG7+（009815）今日正式於櫃買中心掛牌。009815為全台首檔聚焦美股「七大科技巨頭(Magnificent 7)」的ETF，其追蹤指數更具指標意義，為櫃買中心與國際知

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。