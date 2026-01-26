科技巨頭啟航 大華銀ETF 009815掛牌漲幅逾1.7%

大華美國MAG7+（009815）26日正式於櫃買中心掛牌，盤中股價漲至10.16元，漲幅逾1.7%。009815為全台首檔聚焦美股七大科技巨頭（Magnificent 7）的ETF，其追蹤指數更具指標意義，為櫃買中心與國際知名指數編制商彭博（Bloomberg）首度聯手合作開發的股票指數，提供投資人精準掌握美股龍頭企業成長動能的投資新利器。

大華銀投信總經理王政修指出，大華銀投信身為首家在台灣發行ETF的外商投信，始終秉持深耕台灣、連結全球的承諾。繼推出高股息ETF產品精準捕捉在地需求並獲得投資人高度認同後，更瞄準投資人需要具備國際競爭力的成長型資產來優化投資配置，因此推出009815，協助台灣投資人在美股 AI浪潮和科技成長中，以簡單且高效方式，打造AI投資的核心標的。

王政修表示，在AI角逐的賽道中，MAG7在資本、人才與生態三方面已構築起極高的競爭護城河，布局於這些「更難被取代」的企業，才能掌握趨勢成長的機會。他說明，根據彭博統計至2025年12月31日，MAG7的資本支出已占S&P500指數成分股總和25%以上。這種鉅額規模的資本支出，大幅拉開與後進者之間的差距。同時，全球頂尖的科技人才高度集中在這些科技巨頭及其生態系，等同研發技術掌握在這些關鍵企業手上。最重要的是生態系統的全方位影響力：從雲端運算（AWS）、作業系統（Windows）到移動終端（iPhone）與社交媒介，MAG7在AI生態已然成為難以替代的要角。

彭博指數亞太產品主管莊戟祝賀009815正式掛牌，他表示，該檔ETF所追蹤指數承襲彭博在指數領域的深厚底蘊與方法論優勢，兼具國際視野與在地需求，可精準捕捉美股市場上大型科技領袖企業的成長動能。彭博將持續運用其在指數編制與管理方面的豐富經驗與完善體系，不斷創新，為全球ETF市場提供專業支持。未來，彭博亦將深耕台灣市場，並與在地機構緊密合作，協助投資人更有效把握市場契機。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，過去一年儘管政治不確定性升高，但聯準會與國際貨幣基金（IMF）、世界銀行等機構持續上修美國經濟成長預測，其核心動能就是來自於AI帶動的結構性資本支出循環，代表AI投資已不僅是科技題材，更是實質GDP的推動力。近期台積電宣布2026年資本支出，大幅超出市場預期，更凸顯AI需求的扎實和未來性，在此趨勢下，具備高度護城河與技術領先優勢的科技龍頭，將是主要的受惠對象，透過具備集中化布局特色的009815，投資人更將站穩AI成長紅利的第一線。 大華銀ETF009815掛牌上櫃，舉行敲鑼儀式。(右至左)大華銀投信總經理王政修、櫃買中心副總經理涂月憲（大華銀投信／提供） 慶祝009815成功掛牌，大華銀投信，櫃買中心、元大銀行及彭博指數合作夥伴同慶。（右至左）大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠、大華銀投信執行副總經理張耿豪、大華銀投信總經理王政修、櫃買中心副總涂月憲、元大銀行副董周筱玲、彭博指數亞太產品主管莊戟（大華銀投信／提供）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。