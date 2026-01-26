嫌0050台積電佔比太高？郭哲榮逆風讚：這才是賺錢關鍵強者恆強！

分析師郭哲榮在影音中提到，今年以來0050的績效表現，不僅優於台灣多數高股息ETF，也領先部分美股ETF。他指出，市場上對於資金配置大致存在三種聲音，包括高股息ETF、美股指數ETF，以及回頭布局台灣市值型ETF，而他傾向第三種選擇。

高股息ETF的「反邏輯」選股機制

郭哲榮分析，高股息ETF的核心公式是「殖利率等於股息除以股價」，在股息不變的情況下，股價越低、殖利率越高，越容易被納入選股名單。

他指出，部分高股息ETF，實際上容易集中在股價表現不佳、甚至走下坡的公司，只因跌得夠深，殖利率才顯得好看。

台積電例子：殖利率低 卻是關鍵資產

他以台積電（2330）為例說明，台積電目前一年配息24元，以當前股價計算，殖利率約1.3%，甚至低於銀行定存利率，因此難以被納入多數高股息ETF名單。

但若股價大幅下跌，殖利率才會被動拉高，反而容易被高股息ETF「追進」。他反問投資人，究竟希望看到的是股價上漲、殖利率偏低的台積電，還是股價大跌、殖利率看似漂亮的台積電。

美股ETF比較：科技股比重成關鍵

談到美股配置，郭哲榮指出，市場主流選擇多半集中在SPY與QQQ，兩者最大的差異在於科技股比重。他認為，在AI產業快速發展的背景下，科技股比重較高的QQQ，長期表現相對占優，也引用歷史數據指出，近年QQQ的漲幅明顯高於SPY。

對巴菲特與美股的不同看法

針對市場常引用巴菲特「無腦買標普500」的說法，郭哲榮表示尊重，但也指出，在科技股與AI產業判斷上，巴菲特過去曾錯過多次重要機會，包括對台積電的進出時點。他認為，過度分散的指數結構，容易稀釋科技股的漲幅。

川普因素與本土偏好 影響資金流向

郭哲榮進一步提到，2026年美股面臨的變數，來自 川普 所帶來的政策不確定性，包括關稅與地緣政治風險。

他指出，這使得部分資金轉向「看得見、管得到」的本土市場，本土偏好被放大，也成為台股近期表現相對強勢的背景之一。

0050太集中台積電不好？反而是優勢所在

0050在結構上，郭哲榮強調「強者恆強」的市場鐵律。他指出，目前0050中，台積電的權重已超過六成，有人視為風險，但在AI趨勢確立的情況下，他認為集中反而成為優勢；相較之下，美股科技ETF的漲幅，仍被較多成分股分散掉。

0050適合「無腦抱、求穩定績效」

郭哲榮總結表示，若投資人目標是承擔較低決策成本、追求不差的整體績效，0050仍是具代表性的選擇；若風險承受度更高，直接布局台積電或其他AI相關個股，表現則有機會進一步超越ETF。

他也強調，這是以ETF角度出發的比較，供投資人自行評估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。