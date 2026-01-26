快訊

009816不配息更有利？捨棄理論最高報酬…存股方程式選「睡得著」的折衷方案

聯合新聞網／ 存股方程式
理論上投資不配息的009816並透過賣股變現最有效率，但現實中卻難以克服市場崩盤時被迫低賣變現的巨大心理壓力。中央社
接續上星期五（1/23）的文章，關於不配息市值型ETF（009816）的後續討論。

指數化投資擁護者認為，應當投入低管理費用的市值型ETF（最好是不配息），離開職場後賣股票換現金流，這個做法可行嗎？理論上，這個做法具備高度可行性；理論上，這個做法的現金流會比領息穩健。

既然如此，版主為什麼還是要投資配息型ETF？為什麼不投資009816？理論上可行，但實際執行未必是那麼一回事。版主現實生活中還沒有真的遇過、聽過真的有人退休後靠著定期賣股票自製現金流（網路案例不算，畢竟沒有眼見為憑），靠領息產出現金流的倒是遇過、聽過不少。版主期待，靠賣股票自製現金流的退休人士能現身分享真實經驗，才能證明這套理論可以實際執行。

如果滿倉都是不配息市值型ETF，卻很不幸的一退休就碰上股市崩盤，會被迫在低點賣掉股票換生活費，此時的心理壓力之大，可想而知。因此，如果您真的想投資不配息市值型ETF（例如009816），退休後一定要準備1～2年的生活預備金，以支應市場大跌時的開銷，不用被迫低檔賣股票。人很難做到全然理性（至少感性重於理性的版主做不到），行情好時捨不得賣（想賺更多）、行情差時不敢賣（怕賣在低點）。都已經退休了還要面對這種決策壓力，有必要嗎？

因此版主選擇折衷方案，資產主力是有配息的市值型ETF，兼顧配息與資產成長，期待有一天每月領取的股利總額能支應生活開銷，如此退休後就不用煩惱賣股票的問題。當然，一旦碰到金融海嘯，這些ETF也可能一毛錢都配不出來，因此1～2年的生活預備金還是得準備。無論是賣股票還是領股息，當極端空頭無預警來臨時，都可能面臨資產縮水或配息中斷的考驗。這正是1～2年生活預備金不可或缺的原因，這筆資金扮演了情緒的緩衝墊，讓你無論在「想賺更多」或「怕賣更低」的糾結中，都能擁有一份不被市場情緒勒索的底氣。

「理論模型」與「真實人性」之間有著巨大的鴻溝，也許有人能完全理性的看待投資，但版主自認做不到完全理性看待市場。對版主而言，投資理財不只是數學題，更是一場心理韌性的測試。定期有一筆配息入帳，能夠提供心理上的安定感。因此版主原則上不會選擇不配息型產品，兼顧配息（雖然殖利率不高）與資產成長的折衷方案是版主的選擇。在長達 30 年的退休生活中，能夠讓人「抱得住、睡得著」的方案，往往比報酬率最高的方案更具實質可行性。

版主期待退休後能透過（策略）市值型ETF的配息支應日常，不用賣股票變現，兼顧資產成長與配息總額增加，這是最適合版主這個凡夫俗子的「理性與感性」存股之路。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF

009816不配息更有利？捨棄理論最高報酬…存股方程式選「睡得著」的折衷方案

