大盤高檔0050還能買？存股哥零股存實測半年帳面賺38％：成本墊高照樣獲利六位數

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥實測半年用零股戰術定期買進0050，即便從大盤兩萬點高檔進場且平均成本墊高，帳面獲利仍逾14萬元、報酬率達38.55%。中央社
自己實測用零股戰術買0050半年的成果待會文章下方分享，先快速複習一下我個人認為零股戰術的幾個好處。

最大好處就是可以持續參與市場

適合所有人，策略本身並不難

避免單筆壓在高點的心理壓力

短時間承受大量虧損的機率低

盡可能消除人為情緒的影響

容錯率高、可持續性強

我從去年6月開始買進0050，當時大盤指數22580點，以當時來說算是滿高位階，但我也沒有特別在意，用股票質押+股息再投入在6-7月買了6張，剩餘1250股用零股戰術從8月路買到今天1/23。

目前0050持有7250股，成本均價52.15，帳面$145,392(38.55%）。開始布局0050的時候成本均價48.12，雖然到現在均價提升了4塊，但股價增加了24塊，很多人怕均價提升不敢買進，錯過累積優質資產還有股價上漲的機會，實在可惜。

以下是自去年8月以來用零股戰術買0050逐筆紀錄的結果給各位參考，那你說要是這段時間走下跌怎辦？那更好，就是用更便宜的價格累積更多部位，存股這件事不在於大資還是小資，在於持續累積跟堅持到底。

前面數字是買進股數，後面數字是該筆損益：

8/13 。100股、$1,860(35.18%)

10/27。100股、$830（13.01%）

11/12。150股、$1,370(14.54%）

11/26。100股、$1,066(17.35%)

12/11。150股、$1,298(13.64%）

12/16。400股、$3,941(15.83%)

12/19。150股、$1,403（14.91%）

1/23。100股、-$15（-0.2%）

◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 大盤 均價 股票質押 ETF

