ETF新兵009815掛牌 今年來大型股休息、七大巨頭買點浮現？

ETF市場再添新兵，大華美國MAG7+（009815）26日上櫃，早盤成交量超過4萬張，成交熱度在ETF排行中僅次於主動統一台股增長、國泰永續高股息等熱門ETF。

美期電子盤走揚、亞股漲跌互見，台股戰32,000關卡，再度改寫盤中新高，而鎖定大型科技龍頭的大華美國MAG7+在買盤追捧下，市價漲幅超過1%，盤中最高來到10.16元，盤中溢價超過1%。

近來類股輪動，美股四大指數有1.02%至12.35%間不等的漲幅，許多AI股也在殖利率上揚擠壓估值下而承壓，尤其過去表現優異的大型龍頭科技股，包含蘋果、甲骨文、微軟、Meta等等今年來都呈現下跌走勢；隨著本周起即將進入重量級財報公布期，如微軟、特斯拉、Meta平台、艾司摩爾控股以及蘋果等等，市場重點關注財報數據及展望，有望再帶動一波新行情。

根據大華銀投信官網資料，大華美國MAG7+最新的淨值9.99元，規模為39.73億元，前十大成分股及權重依序為輝達公司7.61%、蘋果公司6.39%、Alphabet公司6.09%、微軟5.9%、亞馬遜公司3.95%、博通公司2.83%、Meta平台公司2.53%、台灣積體電路製造股份有限公司2.27%、特斯拉公司2.26%、艾司摩爾控股公司1%。

大華銀投信身為首家在台灣發行ETF的外商投信，大華美國MAG7+是第五檔ETF，自1月15日成立，追蹤指數為彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數，採新台幣計價，ETF類型為被動式海外股票ETF，採半年配息，保管銀行為元大商業銀行，ETF經理人是劉璁霖，經理費0.3%，保管費採階梯式，依目前規模保管費為0.14%。

彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數主要以Magnificent 7七檔大型科技股為主，並搭配其他大型科技股；Magnificent 7七支股票給予70%權重，其餘23檔則給予30%權重，指數每半年調整一次。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。