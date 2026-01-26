快訊

ETF新兵009815掛牌 今年來大型股休息、七大巨頭買點浮現？

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF市場再添新兵。示意圖。圖／AI生成
ETF市場再添新兵。示意圖。圖／AI生成

ETF市場再添新兵，大華美國MAG7+（009815）26日上櫃，早盤成交量超過4萬張，成交熱度在ETF排行中僅次於主動統一台股增長、國泰永續高股息等熱門ETF。

美期電子盤走揚、亞股漲跌互見，台股戰32,000關卡，再度改寫盤中新高，而鎖定大型科技龍頭的大華美國MAG7+在買盤追捧下，市價漲幅超過1%，盤中最高來到10.16元，盤中溢價超過1%。

近來類股輪動，美股四大指數有1.02%至12.35%間不等的漲幅，許多AI股也在殖利率上揚擠壓估值下而承壓，尤其過去表現優異的大型龍頭科技股，包含蘋果、甲骨文、微軟、Meta等等今年來都呈現下跌走勢；隨著本周起即將進入重量級財報公布期，如微軟、特斯拉、Meta平台、艾司摩爾控股以及蘋果等等，市場重點關注財報數據及展望，有望再帶動一波新行情。

根據大華銀投信官網資料，大華美國MAG7+最新的淨值9.99元，規模為39.73億元，前十大成分股及權重依序為輝達公司7.61%、蘋果公司6.39%、Alphabet公司6.09%、微軟5.9%、亞馬遜公司3.95%、博通公司2.83%、Meta平台公司2.53%、台灣積體電路製造股份有限公司2.27%、特斯拉公司2.26%、艾司摩爾控股公司1%。

大華銀投信身為首家在台灣發行ETF的外商投信，大華美國MAG7+是第五檔ETF，自1月15日成立，追蹤指數為彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數，採新台幣計價，ETF類型為被動式海外股票ETF，採半年配息，保管銀行為元大商業銀行，ETF經理人是劉璁霖，經理費0.3%，保管費採階梯式，依目前規模保管費為0.14%。

彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數主要以Magnificent 7七檔大型科技股為主，並搭配其他大型科技股；Magnificent 7七支股票給予70%權重，其餘23檔則給予30%權重，指數每半年調整一次。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009815大華美國MAG7+

相關新聞

主動式ETF也能月月配名單公開！怎麼搭？00981A、00980A…「攻略」一次看

主動式ETF也能自組「月領加薪組合」？ 隨著主動式 ETF在台灣正式啟動，投資人的選擇更多了！隨著檔數越來越多，現在透過不同配息月份的組合，竟也可以打造出「主動型月月配」組合。 與傳統「被動追蹤指

009815打包美股七大科技巨頭！專攻美股MAG7護城河…聯手彭博鎖定最強龍頭

備受市場矚目的大華美國MAG7+（009815）今日正式於櫃買中心掛牌。009815為全台首檔聚焦美股「七大科技巨頭(Magnificent 7)」的ETF，其追蹤指數更具指標意義，為櫃買中心與國際知

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

ETF新兵009815掛牌 今年來大型股休息、七大巨頭買點浮現？

ETF市場再添新兵，大華美國MAG7+（009815）26日上櫃，早盤成交量超過4萬張，成交熱度在ETF排行中僅次於主動...

主動式台股ETF 規模創高

台股上周五（23日）再度創下歷史新高，也讓去年才問世的主動式台股ETF持續火熱，不僅檔數來到十檔，且總規模領先被動式台股...

精挑ETF把紅包變大 五大投信建議60%押台股商品

上班族群最期待的年終獎金發放在即，綜合前五大ETF發行商（元大、國泰、群益、富邦、中國信託投信）對於將一次性資金轉化為長...

