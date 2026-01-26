主動式ETF也能月月配名單公開！怎麼搭？00981A、00980A…「攻略」一次看

快訊

棒棒的理財失控週記
主動式ETF開啟投資新局，透過搭配不同配息月份的標的，投資人也能自組「月月配」組合。中央社
主動式ETF也能自組「月領加薪組合」？

隨著主動式 ETF在台灣正式啟動，投資人的選擇更多了！隨著檔數越來越多，現在透過不同配息月份的組合，竟也可以打造出「主動型月月配」組合。

與傳統「被動追蹤指數」不同，主動式ETF是由專業經理人靈活選股，不只追求配息，更瞄準超越大盤的超額報酬！

三大梯隊

2、5、8、11月領息：00984A、00992A、00995A

3、6、9、12月領息：00980A、00982A

4、7、10、隔年1月領息：00981A、00994A

投資小叮嚀：風險要注意

主動式 ETF 雖具備超額回報潛力，但內扣費用通常較高，且績效高度依賴經理人的判斷（選錯股可能輸給大盤）。

此外，配息不代表保本，市場波動時配息金額與股價皆有下行風險，投資前務必評估個人承擔能力。

你是「被動存股派」還是想嘗試「主動超額派」呢？

溫馨提醒：以上僅為個人心得，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考為自己負責喔！

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

