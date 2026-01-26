主動式台股ETF 規模創高

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股上周五（23日）再度創下歷史新高，也讓去年才問世的主動式台股ETF持續火熱，不僅檔數來到十檔，且總規模領先被動式台股ETF創新高，來到1,357.7億元。

在十檔主動式台股ETF中，有五檔規模創新高，包括：主動群益科技創新（00992A）、主動野村台灣50、主動復華未來50、主動安聯台灣高息、主動中信台灣卓越。

其中，主動群益科技創新及主動中信台灣卓越都是新成立的ETF，掛牌都不滿一個月。前者於去年12月30日掛牌，規模快速成長到114億元；後者則於本月13日成立，22日掛牌，規模超過24億元。

以績效來看，今年來，以主動野村台灣50漲9.9%最強，其次是主動復華未來50漲9%、主動群益科技創新漲8%、主動安聯台灣高息漲7.8%。主動中信台灣卓越從13日成立以來上漲3.2%。

法人表示，台股主動式ETF已成為新投資趨勢，預期規模仍將持續創高。主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時調整投資組合，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股近期盤勢維持在相對高檔區間震盪，表面上指數漲勢趨緩、波動加大，但若從更宏觀的角度觀察，市場實際上正進入由基本面主導、而非情緒驅動的再定價階段。

群益投信指出，台股企業獲利預期仍能持續上修，指數得以在高檔區間反覆消化利多與利空。整體而言，目前台股呈現「趨勢向上、節奏放慢」的格局。AI資本支出超出預期點燃長線動能，台股高檔震盪中延續結構性多頭。

安聯投信台股團隊表示，在AI相關主題帶動下，受惠於重要法說會加持，產業能見度提高，台股再度挑戰新高且交投放大。但在盤面上，則出現新AI主題和原有AI主題走勢不同調的現象。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

