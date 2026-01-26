市值型招財人氣爆棚 0050去年吸金3,359億稱王

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
2025年台股震盪向上，台股ETF持續吸金，資金流向顯示，市值型及高股息ETF大者恆大，主動式ETF異軍突起。但市場波動大，部分資金撤退到貨幣型基金及債券ETF。

境內基金資訊觀測站統計，在2025年最暢銷的10檔境內基金中，有七檔為台股ETF，包括兩檔市值型ETF、一檔主動式ETF、三檔高股息ETF、一檔科技ETF。至於另外三檔基金，則包括兩檔債券型ETF、一檔貨幣市場型基金。

2025年以元大台灣50（0050）全年強力吸金3,359億元最熱門。0050全年只有在去年第3季月月都為淨流出，其他三季都是淨流入，且第4季大量吸金，12月初規模突破兆元，是台灣首檔規模破億元的ETF，最新規模來到1.13兆元再創新高，高居所有ETF冠軍，規模遙遙領先其他ETF。另一檔市值型ETF富邦台50，去年則享有273億元的淨流入。

元大高股息（0056）、群益台灣精選高息、國泰永續高股息則是2025年全年淨銷售第二至四名，全年分別吸金1,459億元、1,198億元、865億元。這三檔ETF也是近年來國人最愛的高股息ETF，最新規模都超過4,000億元。

2025年是主動式ETF的元年，目前台股主動式ETF已有10檔。其中，主動統一台股增長（00981A）為第一批問世的產品，去年5月掛牌，僅半年多就吸金413億元，最新規模來到526億元，高居同型ETF第一，成立以來狂漲77%。00981A經理人為陳釧瑤，也是統一奔騰基金的操盤手，這兩檔產品績效都十分耀眼，規模及人氣也同樣傲人。

「含積量」最高的ETF富邦科技去年吸金385億元，在所有ETF排熱銷第七名，其中有337億元集中在11月及12月，主因富邦科技11月分割後吸引大量資金進場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息 吸金

