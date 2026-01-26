精挑ETF把紅包變大 五大投信建議60%押台股商品

上班族群最期待的年終獎金發放在即，綜合前五大ETF發行商（元大、國泰、群益、富邦、中國信託投信）對於將一次性資金轉化為長期投資動能的看法，業者們高度看好台股今年表現，建議動用40%至60%的比重布局在投資台股的科技、市值以及主動式ETF上；海外市場部分，科技主題仍獲得最大的認同，建議配置20%至40%。

台股2026年再度展現強勁的上漲動能，上周五（23日）盤中一度觸及32,042點，市場投資信心高漲。展望後市，五大投信紛紛認為台股受惠AI產業長線成長趨勢明確下需求強勁，而台灣科技供應鏈完善，可望續享獲利與資本利得雙利多。首推的台股相關ETF如元大台灣50（0050）、國泰台灣科技龍頭、富邦科技、主動群益科技創新以及主動中信台灣卓越等。

在海外市場部分，關鍵的還是AI主題，美股、日股、中國股市都入列最推薦名單，相關ETF如富邦NASDAQ、國泰費城半導體、主動元大AI新經濟、群益深証中小以及中信日本半導體等。

元大投信指出，今年是利率環境溫和與獲利基本面強勁，是美股在第1季可望再創新高的兩大基石，而AI供需缺口更是資金優先關注題材，成長趨勢包括晶片製造、雲端服務，以及支援資料中心穩定運作的能源設備類股，都已有實際獲利挹注，2026年起將逐漸進入「企業大規模採用AI技術」的關鍵成長期，能脫穎而出的企業股股價可望有所表現，看好AI成長務必愈早布局愈有成長空間。

日股部分，中國信託投信看好後續表現機會，基於半導體產業輪動到上游設備材料廠，其中，日本在此領域具壟斷性優勢；中國市場部分，群益投信則指出，貨幣政策保持寬鬆，接下來重大政府會議可望釋出政策利多，看好後市。

投資操作建議上，國泰投信指出，受惠AI產業長線成長趨勢，相關科技股逢高波動加劇，但產業主軸明確，建議投資人可採取定期定額策略，並留意市場震盪時逢低加碼布局。

面對2026年全球政策與經濟格局變化，富邦投信建議採「核心加衛星、股債並重」資產配置模式，透過ETF產品分散布局，兼顧成長性、收益性與下行風險控管。股市投資上，後續可關注的指標包含聯準會利率政策、AI資本支出、美台股企業財報、台積電法說會等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。