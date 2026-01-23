009816踢掉虧損股、留前50大！詹璇依解析：「完全不配息」第四代市值型ETF

財經主持人詹璇依在影音內容中，針對近年市場熱議的ETF投資方式進行系統性整理。她指出，隨著主動式ETF聲量持續升溫，不少投資人開始回頭思考，是否存在一種「不需要頻繁操作、不必盯盤」，仍能穩定參與市場成長的投資工具，而市值型ETF正是回應這類需求的重要選項。

詹璇依在節目中表示，市值型ETF並非新產品，但其設計邏輯已歷經多次演進。她將台股市值型ETF發展分為四個世代：

第一代如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208），屬於完全依市值排序、原汁原味反映大盤結構 第二代開始納入ESG概念並設置權重上限；如國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923） 第三代則加入動能因子與配息設計，試圖在被動架構下提升效率；如富邦旗艦50（009802）、保德信市值動能50（009803）、聯邦台精彩50（009804） 她指出，2026年市場出現她定義為「第四代市值型ETF」的新產品，代表被動投資再度進化。；凱基台灣TOP 50（009816）

談到第四代市值型ETF的009816核心差異，詹璇依說明，該類產品雖同樣聚焦大型權值股，但在篩選流程上更為嚴謹。

其邏輯並非單純以市值大小決定納入與否，而是先檢視流動性，確保交易順暢，再排除虧損企業，僅保留具穩定獲利能力的公司，最後才從中挑選市值前50大企業，兼顧市場代表性與基本面品質。

她特別點出，第009816最具辨識度的設計，在於「完全不配息」。所有股息直接滾入淨值，自動進行複利累積。

她指出，這樣的制度設計，正是為了解決部分投資人長期面臨的實務問題，例如：配息後是否再投入、是否因人性因素中斷複利效果。

不配息並非好壞之分，而是一種明確選擇，適合沒有現金流需求、以資產累積為目標的投資人。

在成本結構方面，詹璇依也提醒，被動ETF因屬長期持有工具，費用率影響不可忽視。她指出，第009816在經理費0.07％與保管費0.027％加總0.097％...真的非常的低，對長期投資人而言，有助於更完整反映市場成長成果。

她強調，短期內費用差異不易察覺，但時間拉長後，累積效果將逐步顯現。

對於是否需要因此調整既有投資配置，詹璇依表示，009816並非用來取代過去產品。

她認為，已長期持有既有市值型ETF、且成本與報酬結構已具優勢的投資人，未必需要更動；但對於新進場、或希望投資過程更單純、不分心、不處理配息再投入問題的人而言，第四代市值型ETF提供了另一種被動投資思路。

詹璇依再次提醒，不配息並不代表抗跌，市值型ETF仍是一籃子股票，市場修正時帳面仍會出現波動。

她強調，投資關鍵在於釐清自身目標，是資產累積還是現金流需求，理解產品設計後再做選擇，才能在市場波動中「拿得住、睡得著」。

◎本文獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。