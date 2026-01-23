被動式保底、主動式衝刺！阮慕驊傳授ETF混搭術揭00995A選股邏輯
理財節目《鈔錢部署》由主持人盧燕俐主持，邀請資深分析師阮慕驊進行市場解析。節目後段聚焦ETF投資策略，特別針對近年市場關注的主動式ETF進行討論，並點名近期掛牌的 主動中信台灣卓越（00995A）為案例說明。
阮慕驊指出，近年ETF市場不再只有被動式產品，主動式ETF逐漸成為投資人關注焦點。他表示，主動式ETF的優勢在於多頭行情中有機會追求超額報酬，但相對地，在市場回檔或空頭時，波動幅度也可能較大，投資人需清楚自身風險承受度。
在節目中，阮慕驊進一步介紹00995A的選股邏輯。
他說明，該ETF以「MVP」為核心概念，結合量化模型打底，再加入主動選股機制，所謂：
「M」代表多因子模型篩選
「V」著重企業價值與獲利成長
「P」則由投資團隊進行專業主動判斷
藉此從台股中挑選具競爭力的標的。
阮慕驊也提到，00995A在量化模型中納入多項因子，包括動能、價值、獲利與波動度，先從台股中篩選出前段班企業，再進一步觀察股利成長與填息速度，作為加分條件。
他指出，回溯資料顯示，具備較快填息能力與穩定獲利成長的企業，長期表現相對突出。
針對主動與被動ETF的取捨，阮慕驊表示，兩者並非對立關係，而是功能不同。他形容：
被動式ETF偏向「保底」，跟隨大盤表現；主動式ETF則是在行情有利時，爭取打敗大盤的機會
他建議，若投資人不擅長選擇，可透過主動與被動ETF搭配組合，兼顧穩定性與超額報酬潛力。
