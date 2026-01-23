快訊

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

被動式保底、主動式衝刺！阮慕驊傳授ETF混搭術揭00995A選股邏輯

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
阮慕驊指出主動式ETF如00995A透過「MVP」選股邏輯與經理人判斷，旨在多頭行情中爭取超越大盤的超額報酬。圖／本報資料照片
阮慕驊指出主動式ETF如00995A透過「MVP」選股邏輯與經理人判斷，旨在多頭行情中爭取超越大盤的超額報酬。圖／本報資料照片

理財節目《鈔錢部署》由主持人盧燕俐主持，邀請資深分析師阮慕驊進行市場解析。節目後段聚焦ETF投資策略，特別針對近年市場關注的主動式ETF進行討論，並點名近期掛牌的 主動中信台灣卓越（00995A）為案例說明。

阮慕驊指出，近年ETF市場不再只有被動式產品，主動式ETF逐漸成為投資人關注焦點。他表示，主動式ETF的優勢在於多頭行情中有機會追求超額報酬，但相對地，在市場回檔或空頭時，波動幅度也可能較大，投資人需清楚自身風險承受度。

在節目中，阮慕驊進一步介紹00995A的選股邏輯

他說明，該ETF以「MVP」為核心概念，結合量化模型打底，再加入主動選股機制，所謂：

「M」代表多因子模型篩選

「V」著重企業價值與獲利成長

「P」則由投資團隊進行專業主動判斷

藉此從台股中挑選具競爭力的標的。

阮慕驊也提到，00995A在量化模型中納入多項因子，包括動能、價值、獲利與波動度，先從台股中篩選出前段班企業，再進一步觀察股利成長與填息速度，作為加分條件。

他指出，回溯資料顯示，具備較快填息能力與穩定獲利成長的企業，長期表現相對突出。

針對主動與被動ETF的取捨，阮慕驊表示，兩者並非對立關係，而是功能不同。他形容：

被動式ETF偏向「保底」，跟隨大盤表現；主動式ETF則是在行情有利時，爭取打敗大盤的機會

他建議，若投資人不擅長選擇，可透過主動與被動ETF搭配組合，兼顧穩定性與超額報酬潛力。

◎本文獲 鈔錢部署–華視優選 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00995A中信台灣卓越成長主動式ETF 大盤 回檔 選股邏輯 填息 報酬 機制 台股

延伸閱讀

散戶全進場！記憶體最好賺已過…郭哲榮示警：籌碼過熱太亂獲利賣壓將至

比標普500更兇？009815主打「7成重押七巨頭」+台積電（2330）…稀飯全解析

「發哥」聯發科（2454）1630漲停創天價！Google TPU助攻…法人喊ASIC營收翻倍

力積電（6770）有夢最美？阮慕驊二選一秒選聯電（2303）：這檔才有基本面

相關新聞

被動式保底、主動式衝刺！阮慕驊傳授ETF混搭術揭00995A選股邏輯

理財節目《鈔錢部署》由主持人盧燕俐主持，邀請資深分析師阮慕驊進行市場解析。節目後段聚焦ETF投資策略，特別針對近年市場關注的主動式ETF進行討論，並點名近期掛牌的 主動中信台灣卓越（00995A）為案

比標普500更兇？009815主打「7成重押七巨頭」+台積電（2330）…稀飯全解析

大華美國MAG7+（009815）下周一（1/26）就要正式掛牌啦！這幾天私訊也真的不少，甚至已經有人跟我說「我申購好了，只差掛牌」，也有些人忘了申購，等下禮拜就能買囉。 在這之前，我先來快速帶

009816不配息報酬更高？存股方程式：不是我的菜「兩大理由」堅守舊愛

配息型與不配息型ETF，到底該投資哪一種？這個問題沒有標準答案，端看個人需求。 009816是台股首檔不配息的（策略）市值型ETF，幾位版友來訊，想聽聽版主看法。單純以報酬率來看，不配息型的相對會有

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

想讓生活好過點⋯他信貸50萬當沖2天賠光！網勸改存ETF還錢

短線交易不易，稍有不慎就可能賠上身家。Dcard近日一則「當沖賠錢」貼文引發熱議，有網友自述信貸50萬後連續兩天當沖「把錢都賠光」，陷入強烈懊悔與痛苦，甚至寫下「不知道活下去的意義是什麼」。留言區迅速分歧，一派以嘲諷、玩梗或加碼槓桿回應，另一派則勸其停手、面對負債並改以長期投資或專心工作還款。

野村 ETF 00987B 掛牌兩日續漲 利多匯聚迎來甜蜜進場點

野村澳洲10年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B）掛牌上市持續兩日上漲，23日攻高到15.3元。野村投信表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。