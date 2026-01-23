比標普500更兇？009815主打「7成重押七巨頭」+台積電（2330）…稀飯全解析

大華美國MAG7+（009815）下周一（1/26）就要正式掛牌啦！這幾天私訊也真的不少，甚至已經有人跟我說「我申購好了，只差掛牌」，也有些人忘了申購，等下禮拜就能買囉。

在這之前，我先來快速帶一下它的特色，讓你更清楚自己在投資什麼，以及適不適合自己。

這檔ETF聚焦近年市場討論度最高、幾乎主導全球科技趨勢與AI發展的美股七巨頭（Magnificent 7）。

所謂的Magnificent 7，指的是目前美股市值與影響力最具代表性的七家公司，包括：（AAPL）蘋果、（MSFT）微軟、（NVDA）輝達、（GOOGL）谷歌、（AMZN）亞馬遜、（META）臉書、（TSLA）特斯拉。這7家公司合計就佔了標普500指數超過3成的總市值。

光是它們的影響力，甚至已經超過不少國家的整體股市規模與GDP（國內生產毛額）。

當然，只投資7檔股票，風險不可能低到哪去。

所以009815的設計是約7成資金配置在七巨頭，另外3成分散投資其他23家企業，組成共30檔的投資組合，在集中與分散之間盡可能取得平衡。

這時候一定有人會舉手問：「那我直接買標普500或那斯達克100不就好了？009815有什麼不一樣？」

差異關鍵在於集中度與進攻性。S&P 500與那斯達克 100雖然也持有這些科技巨頭，但整體配置相對分散；009815則是刻意拉高核心科技龍頭的權重，讓整體表現更貼近「科技股主升段」的走勢。

再來是選股池的差異。

009815的選股池同時涵蓋那斯達克與紐約交易所，並可投資ADR，因此能同時持有台積電與甲骨文等公司。

也因此，如果你本來就有大盤型ETF，再搭配009815，反而能做出一個很清楚的「核心+成長」配置。

如果你不想自己一檔一檔研究美股個股，又希望能直接參與全球科技巨頭與AI趨勢的成長，那009815就能包你一次打包，全球最具影響力的30家頂尖公司。

不知道你對這檔有沒有興趣呢？

最後還是要提醒一句，009815畢竟高度集中在科技產業與七巨頭，整體波動度一定會高於產業分散型ETF。投資前務必評估自己的風險承受度，並詳閱公開說明書。

