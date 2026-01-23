快訊

新北市長三腳督民調落後 黃國昌認了：60歲以上輸到慘不忍睹

超丟臉！台灣遊客泰國白廟違規還打架 奈何橋上「與當地人互毆」影片曝

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格讓人驚：比台灣便宜

聽新聞
0:00 / 0:00

比標普500更兇？009815主打「7成重押七巨頭」+台積電（2330）…稀飯全解析

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
大華美國MAG7+（009815）將於下周一掛牌，採7成資金重押美股七巨頭、3成分散投資並納入台積電ADR的策略，比傳統指數更具攻擊性。中央社
大華美國MAG7+（009815）將於下周一掛牌，採7成資金重押美股七巨頭、3成分散投資並納入台積電ADR的策略，比傳統指數更具攻擊性。中央社

大華美國MAG7+（009815）下周一（1/26）就要正式掛牌啦！這幾天私訊也真的不少，甚至已經有人跟我說「我申購好了，只差掛牌」，也有些人忘了申購，等下禮拜就能買囉。

在這之前，我先來快速帶一下它的特色，讓你更清楚自己在投資什麼，以及適不適合自己。

這檔ETF聚焦近年市場討論度最高、幾乎主導全球科技趨勢與AI發展的美股七巨頭（Magnificent 7）。

所謂的Magnificent 7，指的是目前美股市值與影響力最具代表性的七家公司，包括：（AAPL）蘋果、（MSFT）微軟、（NVDA）輝達、（GOOGL）谷歌、（AMZN）亞馬遜、（META）臉書、（TSLA）特斯拉。這7家公司合計就佔了標普500指數超過3成的總市值。

光是它們的影響力，甚至已經超過不少國家的整體股市規模與GDP（國內生產毛額）。

當然，只投資7檔股票，風險不可能低到哪去。

所以009815的設計是約7成資金配置在七巨頭，另外3成分散投資其他23家企業，組成共30檔的投資組合，在集中與分散之間盡可能取得平衡。

這時候一定有人會舉手問：「那我直接買標普500或那斯達克100不就好了？009815有什麼不一樣？」

差異關鍵在於集中度與進攻性。S&P 500與那斯達克 100雖然也持有這些科技巨頭，但整體配置相對分散；009815則是刻意拉高核心科技龍頭的權重，讓整體表現更貼近「科技股主升段」的走勢。

再來是選股池的差異。

標普500以美國本土企業為主，像是台灣是台積電ADR，也不會被指數納入

那斯達克100只涵蓋那斯達克交易所掛牌公司，在紐約交易所上市的甲骨文、台積電同樣無法納入

009815的選股池同時涵蓋那斯達克與紐約交易所，並可投資ADR，因此能同時持有台積電與甲骨文等公司。

也因此，如果你本來就有大盤型ETF，再搭配009815，反而能做出一個很清楚的「核心+成長」配置。

如果你不想自己一檔一檔研究美股個股，又希望能直接參與全球科技巨頭與AI趨勢的成長，那009815就能包你一次打包，全球最具影響力的30家頂尖公司。

不知道你對這檔有沒有興趣呢？

最後還是要提醒一句，009815畢竟高度集中在科技產業與七巨頭，整體波動度一定會高於產業分散型ETF。投資前務必評估自己的風險承受度，並詳閱公開說明書。

◎本文獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009815大華美國MAG7+ ETF 台積電 甲骨文 科技股 大盤 特斯拉 美股 SP500

延伸閱讀

00929萬人唾棄散戶逃卻默默創還原新高！股添樂三關鍵助攻股價：納入台積、改制兩次

散戶全進場！記憶體最好賺已過…郭哲榮示警：籌碼過熱太亂獲利賣壓將至

過年抱股好糾結？老牛推「70/30配置」…這檔ETF績效完勝00929、00940

0056一月存了9張…無視股價漲跌持續累積！存股哥曝光三個月狂掃14張心法

相關新聞

被動式保底、主動式衝刺！阮慕驊傳授ETF混搭術揭00995A選股邏輯

理財節目《鈔錢部署》由主持人盧燕俐主持，邀請資深分析師阮慕驊進行市場解析。節目後段聚焦ETF投資策略，特別針對近年市場關注的主動式ETF進行討論，並點名近期掛牌的 主動中信台灣卓越（00995A）為案

比標普500更兇？009815主打「7成重押七巨頭」+台積電（2330）…稀飯全解析

大華美國MAG7+（009815）下周一（1/26）就要正式掛牌啦！這幾天私訊也真的不少，甚至已經有人跟我說「我申購好了，只差掛牌」，也有些人忘了申購，等下禮拜就能買囉。 在這之前，我先來快速帶

009816不配息報酬更高？存股方程式：不是我的菜「兩大理由」堅守舊愛

配息型與不配息型ETF，到底該投資哪一種？這個問題沒有標準答案，端看個人需求。 009816是台股首檔不配息的（策略）市值型ETF，幾位版友來訊，想聽聽版主看法。單純以報酬率來看，不配息型的相對會有

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

想讓生活好過點⋯他信貸50萬當沖2天賠光！網勸改存ETF還錢

短線交易不易，稍有不慎就可能賠上身家。Dcard近日一則「當沖賠錢」貼文引發熱議，有網友自述信貸50萬後連續兩天當沖「把錢都賠光」，陷入強烈懊悔與痛苦，甚至寫下「不知道活下去的意義是什麼」。留言區迅速分歧，一派以嘲諷、玩梗或加碼槓桿回應，另一派則勸其停手、面對負債並改以長期投資或專心工作還款。

野村 ETF 00987B 掛牌兩日續漲 利多匯聚迎來甜蜜進場點

野村澳洲10年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B）掛牌上市持續兩日上漲，23日攻高到15.3元。野村投信表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。