野村 ETF 00987B 掛牌兩日續漲 利多匯聚迎來甜蜜進場點

野村澳洲10年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B）掛牌上市持續兩日上漲，23日攻高到15.3元。野村投信表示，2026年澳洲主權債及類主權債擁三大優勢：政策持穩、通膨回落，強化債券風險調整後報酬；財政與供給透明、曲線延伸、流動性佳，利於法人長期配置；澳洲主權及類主權長天期債相對美債更具期限溢酬，並與全球長天期需求回升呼應。

澳洲央行（RBA）在2025年底連續維持現金利率於3.60%，並強調若通膨壓力再起，不排除進一步收緊政策，但整體基調仍以「持穩觀望」為主。市場雖對2026年初升息有所定價，但普遍預期利率將維持現狀，並持續評估通膨回落進程。此舉有助於壓低債市波動，並強化期限溢酬的定價。野村投信指出，澳洲公債（Australian Government Securities, AGS）目前站在多重利多交會點，包括：通膨與利率路徑明朗、財政紀律持續、供給透明且延長存續期間，以及全球債市對長天期資產的配置需求回升。市場正逐步定價「利率高位持穩、通膨回落、長天期收益」的情境，對具AAA高品質的澳洲主權長天期債券尤其有利。

根據RBA最新《貨幣政策聲明》（SMP），核心通膨在2025年曾短期走高，但預測2026年將逐步回落至目標區間，經濟成長維持潛在水準，勞動市場雖溫和放緩仍具韌性。此「增長不失速、通膨回落」的組合，歷史上常是公債總回報改善的關鍵。

財政面訊號同樣偏正面。00987B野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人劉璁霖指出，中期財政評估（MYEFO）顯示2025/26年度赤字縮窄、債務占GDP比率穩中有降，政府對支出與稅收的管理使債務動能可控，降低市場對「過度供給」的疑慮，為主權利差與需求面提供支撐。

供給面方面，劉璁霖表示，澳洲債務管理機構AOFM在2025-26年度持續透過招標與新券線發行，並維持定期庫券（Treasury Notes）以管理現金流。根據官方報告，2026年1月中旬將招標至2029、2036及2054年期券線，凸顯曲線延伸與長天期供給的可得性與流動性。這種可預期、規模與長天期兼備的發行策略，吸引保險、退休金及全球買家。

更重要的是，劉璁霖指出，AOFM近年積極延長組合到期日、擴充超長年期券線（含30年以上及綠色公債），並採用招標與承銷團聯貸（syndication）雙軌機制，兼顧成本與執行風險，進一步提升二級市場流動性與定價效率，鞏固澳洲主權債「高品質、可交易」的地位。

劉璁霖分析，澳洲長天期公債的到期殖利率與期限溢酬（term premium）在當前環境下更具吸引力。彭博資料顯示，截至2026年1月中旬，澳洲20年與30年期殖利率分別約5.2%與5.26%，明顯高於10年期水準，殖利率曲線維持正斜率。劉璁霖指出，在此架構下，長天期公債可能帶來較高的票息水準與滾動收益的潛在機會，在利率走平或回落時亦可享有更佳資本利得契機，但長天期債券價格也可能因利率變動而受到影響。不過，劉璁霖也提醒，長天期公債對利率變動較敏感，投資人需依自身風險承受度審慎評估。

相較之下，劉璁霖進一步指出，美國長天期雖市場深度更大，但在全球資金再配置背景下，澳洲曲線呈現「利率接近中性、央行持穩、財政供給透明」的組合，對預期2026年通膨回落而非急降息的情境，提供更平衡的風險回報。同時，RBA與美聯準會政策分化（澳洲偏持穩、美國進入緩步寬鬆）有助跨市場長天期與利差策略分散風險。此外，澳洲指數型債市（Bloomberg AusBond）在2025年已呈現改善的總回報，顯示利率回落與期限溢酬開始反映於資產報酬。澳洲長天期主權債與美國公債之間的相關性較低，有助於同時提供收益機會與投資組合的風險分散效果。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文提供2026年1月是澳洲主權債及類主權債進場良機，三大理由：

【一】事件與數據節點有利「先卡位」：RBA年度首場會議在2月上旬，市場對升息定價僅屬溫和，央行溝通偏向「觀望＋資料依賴」。CPI季度報告（12月季度，ABS預計1/28公布）將釐清通膨走勢，於1月先建立長天期部位，有機會捕捉殖利率下行價差。

【二】供給節奏可預期、流動性佳：AOFM已公告1月中旬連續債券與庫券招標時程，長天期（如2054年）與中長期（2036年）同場供給，投資人可依債券天期需求與利率觀點，進行階梯式建倉。

【三】全球債市基調轉向長天期：2025年底至2026年初，歐美市場重估政策路徑，通膨降溫推動長端殖利率下行，提升長天期債評價。澳洲作為投資級主權，憑「高票息＋正斜率曲線」順勢取得全球長天期公債需求的優勢順風。張繼文提醒，短期風險包括通膨數據若顯示持續性強，RBA可能在2月或後續會期轉趨偏鷹，導致殖利率短線抬升，但以目前澳洲央行框架與市場定價來看，利率尾端風險屬「有限升溫」，長天期票息與期限溢酬可望提供緩衝。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。