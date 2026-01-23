快訊

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

貝克漢長子與父母決裂！500億婚前協議成導火線

檢察官徐名駒赴吳乃仁豪奢宴吃5.8萬「別人買單」 職務法庭判罰俸2月

009816不配息報酬更高？存股方程式：不是我的菜「兩大理由」堅守舊愛

聯合新聞網／ 存股方程式
雖然不配息型ETF如009816具備減少摩擦成本的優勢，但考量台股權值股重疊度高且本身排斥「賣股變現」，存股方程式仍傾向堅守既有的配息型標的。中央社
雖然不配息型ETF如009816具備減少摩擦成本的優勢，但考量台股權值股重疊度高且本身排斥「賣股變現」，存股方程式仍傾向堅守既有的配息型標的。中央社

配息型與不配息型ETF，到底該投資哪一種？這個問題沒有標準答案，端看個人需求。

009816是台股首檔不配息的（策略）市值型ETF，幾位版友來訊，想聽聽版主看法。單純以報酬率來看，不配息型的相對會有一些優勢，報酬率有機會略勝一籌，畢竟省下了一些不必要的摩擦成本。因此如果想追求報酬率極大化，短期內沒有迫切的現金流需求，不配息型ETF是不錯的選擇。但投資要考量的面向很多，報酬率並不是唯一的考量點，不能完全屏除人性，固定時間有一筆配息入帳，除了可以滿足「心理帳戶」，也讓資金運用更為彈性。

版主並沒有多花時間了解009816，有兩個理由。

首先，版主已持有兩檔台股（策略）市值型ETF，會專注增持這兩檔，短期內不會再考慮其他市值型產品。台股是淺碟市場，重量級權值股就是那幾十檔，因此只要是（策略）市值型ETF，成分股其實差異都不會太大，報酬率也不會有很大差距。一旦選定就專心增持，舊的不會比較差、新的不會比較好。如果您已經持有（策略）市值型ETF，例如0050、006208、00850、00905、009803...等，不妨繼續投資增加股數即可，況且沒有人能知道009816是否能贏過前述那些ETF。一有新產品上市就換股操作，未必有利於複利累積。

其次，版主很不喜歡賣股票，退休後也是能不賣就不賣，因此比較青睞有配息的ETF，不然退休後就沒現金流了。009816沒配息，原則上不是版主的菜。反對配息的投資人認為：配息只是左手換右手、配息其實就是投信幫我們賣股票。這些論點版主都知道，原則上也認同。如果庫存滿滿都是00646、00757這類不配息ETF，退休後勢必得賣股票換現金流，但版主就是不喜歡賣股票，這是無解的矛盾局面。因此，版主還是喜歡配息型產品，0050、006208、00850、00905、009803...等，都會配息，版主更傾向從這些產品挑選投資標的。

009816未來表現如何？績效能否贏過市場上原有的（策略）市值型ETF？這些都是未知數。「不配息」並不是絕世武功，一學會就天下無敵。只要滿意原有資產組合的績效，就專注增加股數即可，頻繁換股只會打亂原本的投資節奏。

版主很滿意目前持有的兩檔台股（策略）市值型ETF，後續發行的暫時不會考慮。

版主其實有關注一檔去年甫發行的（策略）市值型ETF，正認真考慮出清手上唯一的一檔主動型ETF，轉進該（策略）市值型ETF；一旦轉換買進，就能以（策略）市值型ETF湊成月配息、兼顧資產成長與現金流的組合。

◎本文獲 存股方程式 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 009803保德信市值動能50 0050元大台灣50 006208富邦台50 00905FT臺灣Smart 00850元大臺灣ESG永續 00757統一FANG+ 00646元大S&P500 不配息

相關新聞

想讓生活好過點⋯他信貸50萬當沖2天賠光！網勸改存ETF還錢

短線交易不易，稍有不慎就可能賠上身家。Dcard近日一則「當沖賠錢」貼文引發熱議，有網友自述信貸50萬後連續兩天當沖「把錢都賠光」，陷入強烈懊悔與痛苦，甚至寫下「不知道活下去的意義是什麼」。留言區迅速分歧，一派以嘲諷、玩梗或加碼槓桿回應，另一派則勸其停手、面對負債並改以長期投資或專心工作還款。

009816不配息報酬更高？存股方程式：不是我的菜「兩大理由」堅守舊愛

配息型與不配息型ETF，到底該投資哪一種？這個問題沒有標準答案，端看個人需求。 009816是台股首檔不配息的（策略）市值型ETF，幾位版友來訊，想聽聽版主看法。單純以報酬率來看，不配息型的相對會有

009815模擬績效S&P500三倍！孫太解析：1萬元投七巨頭…低經理費高波動特性

投資不是短跑 而是一場考驗耐力的馬拉松 最近AI議題真的很熱，這股浪潮正在重新塑造我們看待世界的方式。也因此，這段時間有不少粉絲私訊詢問孫太對近期討論度很高的「美國七巨頭新秀」大華美國MAG7+

領配息可能等於賣在低點？Ffaarr：從0050、0056看透領息與賣股真相

昨天元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）除息。 從這段時間ETF資產比例的變化，可以看到投信在處理除息的作法。 大概一個月前左右，確定除息數量時，兩支ETF的手上現金都不足以支

主動式ETF含積量拚輸同業？他列00981A僅漲0.71％ 網酸：看這麼短不如買個股

Dcard有網友整理主動式ETF績效，直指台積電持股上限會影響表現，並以00981A對比00985A、00991A，認為「台積電上限還是有差」。貼文引來討論，焦點集中在00981A納入0050、0052的操作是否合理、以短期報酬評斷主動ETF是否失真，以及投資人究竟該直接買2330、被動ETF，或改選含積量較高的主動ETF。

借錢買0050穩賺？施昇輝反對融資存股「兩大理由」：小心2022年惡夢重演

以前有人建議借錢買高股息ETF，因為股息殖利率大於銀行貸款利率，我反對！因為如果沒有填息，你不一定有賺，去年有些高股息ETF就發生這種事情。 現在又有人建議借錢買0050，因為它的年化報酬率12

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。