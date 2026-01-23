009816不配息報酬更高？存股方程式：不是我的菜「兩大理由」堅守舊愛

配息型與不配息型ETF，到底該投資哪一種？這個問題沒有標準答案，端看個人需求。

009816是台股首檔不配息的（策略）市值型ETF，幾位版友來訊，想聽聽版主看法。單純以報酬率來看，不配息型的相對會有一些優勢，報酬率有機會略勝一籌，畢竟省下了一些不必要的摩擦成本。因此如果想追求報酬率極大化，短期內沒有迫切的現金流需求，不配息型ETF是不錯的選擇。但投資要考量的面向很多，報酬率並不是唯一的考量點，不能完全屏除人性，固定時間有一筆配息入帳，除了可以滿足「心理帳戶」，也讓資金運用更為彈性。

版主並沒有多花時間了解009816，有兩個理由。

首先，版主已持有兩檔台股（策略）市值型ETF，會專注增持這兩檔，短期內不會再考慮其他市值型產品。台股是淺碟市場，重量級權值股就是那幾十檔，因此只要是（策略）市值型ETF，成分股其實差異都不會太大，報酬率也不會有很大差距。一旦選定就專心增持，舊的不會比較差、新的不會比較好。如果您已經持有（策略）市值型ETF，例如0050、006208、00850、00905、009803...等，不妨繼續投資增加股數即可，況且沒有人能知道009816是否能贏過前述那些ETF。一有新產品上市就換股操作，未必有利於複利累積。

其次，版主很不喜歡賣股票，退休後也是能不賣就不賣，因此比較青睞有配息的ETF，不然退休後就沒現金流了。009816沒配息，原則上不是版主的菜。反對配息的投資人認為：配息只是左手換右手、配息其實就是投信幫我們賣股票。這些論點版主都知道，原則上也認同。如果庫存滿滿都是00646、00757這類不配息ETF，退休後勢必得賣股票換現金流，但版主就是不喜歡賣股票，這是無解的矛盾局面。因此，版主還是喜歡配息型產品，0050、006208、00850、00905、009803...等，都會配息，版主更傾向從這些產品挑選投資標的。

009816未來表現如何？績效能否贏過市場上原有的（策略）市值型ETF？這些都是未知數。「不配息」並不是絕世武功，一學會就天下無敵。只要滿意原有資產組合的績效，就專注增加股數即可，頻繁換股只會打亂原本的投資節奏。

版主很滿意目前持有的兩檔台股（策略）市值型ETF，後續發行的暫時不會考慮。

版主其實有關注一檔去年甫發行的（策略）市值型ETF，正認真考慮出清手上唯一的一檔主動型ETF，轉進該（策略）市值型ETF；一旦轉換買進，就能以（策略）市值型ETF湊成月配息、兼顧資產成長與現金流的組合。

◎本文獲 存股方程式 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。