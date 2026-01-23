009815模擬績效S&P500三倍！孫太解析：1萬元投七巨頭…低經理費高波動特性

投資不是短跑 而是一場考驗耐力的馬拉松

最近AI議題真的很熱，這股浪潮正在重新塑造我們看待世界的方式。也因此，這段時間有不少粉絲私訊詢問孫太對近期討論度很高的「美國七巨頭新秀」大華美國MAG7+（009815）的看法。

趁孩子考完試的空檔，趕快來交作業，把初步想法與觀察與大家分享（因為再來要出國就沒時間了）。

很多投資人面對時代浪潮時，積極學習與理性評估的態度，一邊期待機會，一邊又擔心台股創新高、美股也在高檔，現在進場會不會相對有風險？

其實我認為，當拉長時間觀察市場，會慢慢明白一件事。

那就是，無論媒體標題再亮眼，也比不上 #錢流向哪裡 來得誠實。

在這一波AI浪潮背後，我看見的是一個很核心的投資本質：「長期主義」。真正站在浪頭上的公司，早已不再只是談概念，而是持續投入驚人的資源，建設算力、資料中心與平台基礎設施。投資不是短跑，而是一場考驗耐力的馬拉松。

目前美股七巨頭（包含輝達、蘋果、微軟、Google、亞馬遜、臉書及特斯拉）這些大家耳熟能詳的企業，之所以能領先，我認為主要是因為他們掌握三個核心優勢：

這意味著AI將像電力一樣，默默滲透進各行各業。如同《2026經濟預測》所提到的，未來兩年真正要觀察的，不再只是營收成長或訂單量，而是企業是否保有「報價主導權」？能決定價格，才是判斷企業長期競爭力與評價的核心指標。

這幾日，初步研究009815的設計邏輯，發現它聚焦AI時代最具代表性的美國大型科技公司，有幾個讓投資更貼近生活的設計：

經理費低廉

以009815來看，經理費僅約0.30%。相較於一些老牌工具費用動輒0.85%，對長期持有的投資人而言更友善。

投資門檻友善

一萬塊就能開始投資目前最夯的美股七巨頭。

股性較活潑

推估前10年的數據，彭博（009815追蹤的指數）漲幅超過9倍績效、S&P500漲幅3倍，表現確實亮眼，股票波動度自然會比0050、S&P500活潑，這點同步提醒大家。

簡單結論：在理解風險的前提下，選擇站在趨勢的核心位置，只要確定投資標的長期向上，一步一腳印地前行，替自己累積資產且持續成長，投資才不會成為生活的壓力，而是一份對未來溫柔的託付...如果你跟我的想法不同！別懷疑，你一定是對的！

◎本文獲 孫悟天存股 孫太 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。