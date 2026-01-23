快訊

王月跌倒重傷開顱保命！ 陳鴻曝最新病況 網友看了全鼻酸

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

009815模擬績效S&P500三倍！孫太解析：1萬元投七巨頭…低經理費高波動特性

聯合新聞網／ 孫悟天存股 孫太
美股七巨頭擁絕對護城河，是AI投資核心。009815門檻低但波動大，助投資人理解風險後，穩健掌握趨勢紅利。中央社
美股七巨頭擁絕對護城河，是AI投資核心。009815門檻低但波動大，助投資人理解風險後，穩健掌握趨勢紅利。中央社

投資不是短跑 而是一場考驗耐力的馬拉松

最近AI議題真的很熱，這股浪潮正在重新塑造我們看待世界的方式。也因此，這段時間有不少粉絲私訊詢問孫太對近期討論度很高的「美國七巨頭新秀」大華美國MAG7+（009815）的看法。

趁孩子考完試的空檔，趕快來交作業，把初步想法與觀察與大家分享（因為再來要出國就沒時間了）。

很多投資人面對時代浪潮時，積極學習與理性評估的態度，一邊期待機會，一邊又擔心台股創新高、美股也在高檔，現在進場會不會相對有風險？

其實我認為，當拉長時間觀察市場，會慢慢明白一件事。

那就是，無論媒體標題再亮眼，也比不上 #錢流向哪裡 來得誠實。

在這一波AI浪潮背後，我看見的是一個很核心的投資本質：「長期主義」。真正站在浪頭上的公司，早已不再只是談概念，而是持續投入驚人的資源，建設算力、資料中心與平台基礎設施。投資不是短跑，而是一場考驗耐力的馬拉松。

目前美股七巨頭（包含輝達、蘋果、微軟、Google、亞馬遜、臉書及特斯拉）這些大家耳熟能詳的企業，之所以能領先，我認為主要是因為他們掌握三個核心優勢：

不可撼動的「研發銀彈」

AI是極度燒錢的產業，只有具備龐大現金流的七巨頭，能長期砸下數百億美元進行資本支出，這是中小型科技股跨不過去的門檻。

掌握「基礎設施」的門票

不論搜尋、雲端或AI模型運行，背後多半建立在美國七巨頭的平台之上。他們不只是參與者，更是「規則制定者」。

數據與生態系的「護城河」

龐大的用戶數據與行為閉環，讓領先優勢隨時間只會越來越大。

這意味著AI將像電力一樣，默默滲透進各行各業。如同《2026經濟預測》所提到的，未來兩年真正要觀察的，不再只是營收成長或訂單量，而是企業是否保有「報價主導權」？能決定價格，才是判斷企業長期競爭力與評價的核心指標。

這幾日，初步研究009815的設計邏輯，發現它聚焦AI時代最具代表性的美國大型科技公司，有幾個讓投資更貼近生活的設計：

經理費低廉

以009815來看，經理費僅約0.30%。相較於一些老牌工具費用動輒0.85%，對長期持有的投資人而言更友善。

投資門檻友善

一萬塊就能開始投資目前最夯的美股七巨頭。

股性較活潑

推估前10年的數據，彭博（009815追蹤的指數）漲幅超過9倍績效、S&P500漲幅3倍，表現確實亮眼，股票波動度自然會比0050、S&P500活潑，這點同步提醒大家。

簡單結論：在理解風險的前提下，選擇站在趨勢的核心位置，只要確定投資標的長期向上，一步一腳印地前行，替自己累積資產且持續成長，投資才不會成為生活的壓力，而是一份對未來溫柔的託付...如果你跟我的想法不同！別懷疑，你一定是對的！

◎本文獲 孫悟天存股 孫太 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009815大華美國MAG7+ 美股 經理費 Google 科技股 特斯拉

延伸閱讀

散戶全進場！記憶體最好賺已過…郭哲榮示警：籌碼過熱太亂獲利賣壓將至

00929萬人唾棄散戶逃卻默默創還原新高！股添樂三關鍵助攻股價：納入台積、改制兩次

0056一月存了9張…無視股價漲跌持續累積！存股哥曝光三個月狂掃14張心法

過年抱股好糾結？老牛推「70/30配置」…這檔ETF績效完勝00929、00940

相關新聞

009815模擬績效S&P500三倍！孫太解析：1萬元投七巨頭…低經理費高波動特性

投資不是短跑 而是一場考驗耐力的馬拉松 最近AI議題真的很熱，這股浪潮正在重新塑造我們看待世界的方式。也因此，這段時間有不少粉絲私訊詢問孫太對近期討論度很高的「美國七巨頭新秀」大華美國MAG7+

領配息可能等於賣在低點？Ffaarr：從0050、0056看透領息與賣股真相

昨天元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）除息。 從這段時間ETF資產比例的變化，可以看到投信在處理除息的作法。 大概一個月前左右，確定除息數量時，兩支ETF的手上現金都不足以支

主動式ETF含積量拚輸同業？他列00981A僅漲0.71％ 網酸：看這麼短不如買個股

Dcard有網友整理主動式ETF績效，直指台積電持股上限會影響表現，並以00981A對比00985A、00991A，認為「台積電上限還是有差」。貼文引來討論，焦點集中在00981A納入0050、0052的操作是否合理、以短期報酬評斷主動ETF是否失真，以及投資人究竟該直接買2330、被動ETF，或改選含積量較高的主動ETF。

借錢買0050穩賺？施昇輝反對融資存股「兩大理由」：小心2022年惡夢重演

以前有人建議借錢買高股息ETF，因為股息殖利率大於銀行貸款利率，我反對！因為如果沒有填息，你不一定有賺，去年有些高股息ETF就發生這種事情。 現在又有人建議借錢買0050，因為它的年化報酬率12

0056一月存了9張…無視股價漲跌持續累積！存股哥曝光三個月狂掃14張心法

一月存股結算，存了9張元大高股息（0056），成本均價在37-38.5左右，總計金額約33.6萬。大盤指數一直漲，依然保持相同的節奏繼續買，大漲我也買大跌我也買，反正無論如何就是持續累積資產就是了。

精準預判00919、00712上漲！小童分析後勢：前者進可攻退可守、後者小心震盪

靠高股息ETF也能帳上獲利百萬嗎？上次分享00919關鍵區域的那部影片，其中有一位觀眾跟我說，他看我分享的那幾部影片去買00919跟其他的0056，帳上就累積獲利了一百多萬，而且才兩、三個月而已。因此

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。