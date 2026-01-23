電力躍升關鍵戰略資源 ESG 綠色電力 ETF 成布局能源轉型新焦點

隨著人工智慧（AI）應用快速擴張，以及大型資料中心持續建置，全球電力需求結構正出現關鍵轉折。高密度運算對穩定供電與能源效率的高度依賴，使電力基礎建設與再生能源成為新一輪資本關注焦點，綠色電力相關投資能見度亦隨之提升。

國際投行研究指出，AI與資料中心用電需求正推動全球電力市場進入新一輪成長週期。高盛（Goldman Sachs）分析，隨資料中心規模擴張與電動化滲透提升，歐洲電力需求已於2025年由負轉正，並預估2030年後年增速可望提升至2.5%–3.5%，2035年前累計成長約 15%。在此背景下，具備低碳特性的再生能源，以及電網與儲能等基礎建設投資，將成為支撐電力供需平衡與能源轉型的核心動能。富邦ESG綠色電力（00920）ETF經理人洪珮甄表示，在AI用電需求長期成長，以及各國能源轉型政策持續推進下，低碳特性的電力來源已成為企業營運與資本市場高度重視的核心議題。

洪珮甄指出，為確保資料中心與雲端運算的長期穩定運作，全球科技大廠近年積極簽訂長期綠電採購協議（PPA），帶動再生能源發電投資規模擴大，並同步推升電網升級、儲能設備與電力相關基礎需求。綠色電力已不再僅是政策導向產業，而是由實際用電需求驅動的成長型市場。

在此趨勢下，聚焦全球綠色電力與電力產業的主題型ETF，逐漸成為投資人參與能源轉型的重要工具。以富邦投信推出的富邦ESG綠色電力（00920）ETF為例，其投資範圍涵蓋全球再生能源相關企業，透過指數化投資方式，協助投資人掌握電力結構轉型所帶來的中長期成長機會，同時有助分散單一市場或個別公司波動風險。

洪珮甄分析，進入AI時代後，電力已由傳統的營運成本項目，轉變為企業競爭力與國家產業發展的關鍵戰略資源。尤其是具備低碳屬性的綠色電力，其需求成長趨勢可望持續。從投資角度觀察，全球能源轉型並未因景氣循環而停滯，反而在科技應用深化帶動下進一步加速。

面對電力需求長期成長與能源結構調整趨勢，投資人可關注以綠色電力為核心的主題型ETF，並透過分批布局或定期定額方式，參與能源轉型所帶來的中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。