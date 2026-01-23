6檔主動式台股ETF領先大盤創高 逾44.2萬人嗨翻 00992A 周漲4.19%居冠

台股大盤22日大反攻，加權指數上漲499.71點，收31,746.08點，距離新高31,759.99點僅14點之差；統計近年投資新寵台股主動式ETF則有6檔領先大盤收盤價先創新高，總計有逾44萬2,157位受益人投資都賺錢。

以近一周績效表現來看，主動群益科技創新（00992A）上漲4.19%漲幅居冠，表現最出色，其他包括主動復華未來50（00991A）、主動中信台灣卓越（00995A）、主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優（00994A）、主動野村臺灣優選（00980A）也都有約2%的好表現。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股是投資人最熟悉的市場，因此在投資組合上不可偏廢，今年來，台灣加權指數延續了強勁的多頭走勢，並數次刷新歷史新高紀錄，突破了市場原先預期的3萬點重要關卡，儘管過程中電子股也曾一度漲勢暫歇，但低基期族群也為股市帶來支撐。

群益投信台股ETF研究團隊指出，後市來看，在資金輪動快速下，台股於創新高後或可面臨獲利調節壓力，也更加突顯靈活選股、彈性調整部位的重要性，主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，建議投資人不妨運用主動式台股ETF來掌握行情。

主動群益科技創新（00992A）ETF經理人陳朝政指出，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，因此科技類股必須納入投資標配。操作策略建議以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器等規格升級族群為核心持股，同時留意降息循環下資金輪動機會，逐步布局低基期循環股；非AI產業則以軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群為優先，以分散風險並兼顧穩健收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。