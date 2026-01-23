領配息可能等於賣在低點？Ffaarr：從0050、0056看透領息與賣股真相

昨天元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）除息。

從這段時間ETF資產比例的變化，可以看到投信在處理除息的作法。

大概一個月前左右，確定除息數量時，兩支ETF的手上現金都不足以支應配息，而一月是除息淡季，接下來的配息也不夠補。

0050和0056在有一定現金的部位時，主要都是持有同部位大小的台指期，並把一部分現金當保證金，這樣的作法，雖然台指期的指數和0050和0056不同，但至少相關度比現金高，可避免因為持有現金而過大偏離指數。

在這一個月間，兩支ETF持有的現金都增加，部分是來自於賣出股票，也部分來自新申購的現金，可先不用全投入成分股，因此現金部位比例逐漸增加，相應的，經理人買入更多台指期。

到了除息日前，賣出配息相應部位的台指期，並在除息日把現金扣除。

所以配息是什麼呢？並不是ETF拿到配息或獲得資本利得或平準金的當下，把現金留下來。而是大多會投入成分股，在會計上記錄下來，由經理人決定何時配出來，之後在預計配息之前，再慢慢賣股累積配息現金，並用期貨暫代替部位，最後賣出期貨，隨著除息減少部位。

所以，假如說要用錢的時候，會怕賣股可能賣在低點，那領配息如果是除息當天是低點的話，等於是把期貨賣在低點。

不同的點是賣股兩天後就能用，配息還要等一個月。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。