借錢買0050穩賺？施昇輝反對融資存股「兩大理由」：小心2022年惡夢重演

以前有人建議借錢買高股息ETF，因為股息殖利率大於銀行貸款利率，我反對！因為如果沒有填息，你不一定有賺，去年有些高股息ETF就發生這種事情。

現在又有人建議借錢買0050，因為它的年化報酬率12%，遠遠大於銀行貸款利率，以為一定穩賺，我也反對！萬一你現在進場，未來的年化報酬率只剩下2-3%，你就賺不到了。萬一又碰上去年4月7-9日的關稅利空，你會因為未來還要還本金而焦慮到睡不著覺。

別以為每次利空都很快反彈，萬一又來一次2022年的一路走空，你就會一整年焦慮到懷疑人生。

千萬別以為股市只會一直漲，不會一直跌。

◎本文獲 樂活分享人生 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。