快訊

公務車在東京十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

免費學餐／價格凍結壓垮品質 剩食增恐掀校園廚餘大戰

好市多推「久坐族救星」電腦升降桌特價免4千元！過來人曝3關鍵：要考慮

借錢買0050穩賺？施昇輝反對融資存股「兩大理由」：小心2022年惡夢重演

聯合新聞網／ 樂活分享人生
無論是想賺高股息價差或看好0050年化報酬12%，施昇輝皆反對借錢投資，因為一旦遇到貼息或報酬不如預期，還款壓力將引發巨大焦慮。中央社
無論是想賺高股息價差或看好0050年化報酬12%，施昇輝皆反對借錢投資，因為一旦遇到貼息或報酬不如預期，還款壓力將引發巨大焦慮。中央社

以前有人建議借錢買高股息ETF，因為股息殖利率大於銀行貸款利率，我反對！因為如果沒有填息，你不一定有賺，去年有些高股息ETF就發生這種事情。

現在又有人建議借錢買0050，因為它的年化報酬率12%，遠遠大於銀行貸款利率，以為一定穩賺，我也反對！萬一你現在進場，未來的年化報酬率只剩下2-3%，你就賺不到了。萬一又碰上去年4月7-9日的關稅利空，你會因為未來還要還本金而焦慮到睡不著覺

別以為每次利空都很快反彈，萬一又來一次2022年的一路走空，你就會一整年焦慮到懷疑人生。

千萬別以為股市只會一直漲，不會一直跌。

◎本文獲 樂活分享人生 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 高股息 ETF 填息

延伸閱讀

0050秒填息！211萬人瘋「無腦投資」已成信仰…專家揭密兩大關鍵

00929萬人唾棄散戶逃卻默默創還原新高！股添樂三關鍵助攻股價：納入台積、改制兩次

精準預判00919、00712上漲！小童分析後勢：前者進可攻退可守、後者小心震盪

0056一月存了9張…無視股價漲跌持續累積！存股哥曝光三個月狂掃14張心法

相關新聞

借錢買0050穩賺？施昇輝反對融資存股「兩大理由」：小心2022年惡夢重演

以前有人建議借錢買高股息ETF，因為股息殖利率大於銀行貸款利率，我反對！因為如果沒有填息，你不一定有賺，去年有些高股息ETF就發生這種事情。 現在又有人建議借錢買0050，因為它的年化報酬率12

0056一月存了9張…無視股價漲跌持續累積！存股哥曝光三個月狂掃14張心法

一月存股結算，存了9張元大高股息（0056），成本均價在37-38.5左右，總計金額約33.6萬。大盤指數一直漲，依然保持相同的節奏繼續買，大漲我也買大跌我也買，反正無論如何就是持續累積資產就是了。

精準預判00919、00712上漲！小童分析後勢：前者進可攻退可守、後者小心震盪

靠高股息ETF也能帳上獲利百萬嗎？上次分享00919關鍵區域的那部影片，其中有一位觀眾跟我說，他看我分享的那幾部影片去買00919跟其他的0056，帳上就累積獲利了一百多萬，而且才兩、三個月而已。因此

00929萬人唾棄散戶逃卻默默創還原新高！股添樂三關鍵助攻股價：納入台積、改制兩次

復華台灣科技優息（00929）最近默默創還原新高了，最近一個月，它已經漲了超過10%。 關於這檔ETF，老實講，整個2025年能看到的評論幾乎清一色都在罵。 難道罵真的有用？怎麼越罵股價越會漲

避險情緒消散 這檔半導體ETF漲逾5%強勁反彈、台股ETF最強則是它

受惠於美國總統川普在關稅與格陵蘭地緣政治議題上再度上演「TACO」（Trump Always Chickens Out，...

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。