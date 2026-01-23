精準預判00919、00712上漲！小童分析後勢：前者進可攻退可守、後者小心震盪

靠高股息ETF也能帳上獲利百萬嗎？上次分享00919關鍵區域的那部影片，其中有一位觀眾跟我說，他看我分享的那幾部影片去買00919跟其他的0056，帳上就累積獲利了一百多萬，而且才兩、三個月而已。因此今天我打算再來幫大家追蹤，到底00919後續應該如何規劃？還可以買嗎？以及上次分享看好的00712復華富時不動產再創新高，還能追嗎？

先來回顧一下，在去年10月底的時候我們有說，00919目前是處於密集成交區持續震盪，而震盪的時候我們的規劃其實就非常簡單：第一、等待價格出現多方的轉勢確立，第二、等待價格拉回到下方的次多密集成交區那再來觀察。

而後續到去年12月底，價格終於如期突破轉勢，轉勢確立的話就說明趨勢有機會從震盪轉成翻多，自然也就比較容易形成近期看到的上漲格局，連帶也就讓這位觀眾可以領到屬於自己百萬年紅包。

那些說ETF不能用價量分析，或是買高股息會睡公園的言論，確實是過於偏頗。不需要說哪個商品就是好、哪個商品就是不好，每個投資工具都有它存在的意義，也會因為人性的不同而讓結果有不同的差距。所以重點還是在於有沒有符合你自己的投資需求而已！

後續00919該怎麼規劃？以成分股來說，目前一樣有高達四成的比例是放在金融類股，在上一次的換股當中還納入了台新新光金這隻新星。

現在是AI當道的時代，選金融股是笨蛋嗎？但其實它也不是自發行以來都買那麼多金融股，在2024年當時它最大的成分股可是有聯發科跟聯電等等的科技股，只能說目前的環境是因為部分的金融股，尤其是大型金控，比較符合00919穩定獲利、穩定配息的選股邏輯，而非它真的要硬壓這個產業。

近期的金控股股價表現也很好，受惠2025年股市大漲、債券反彈，這都有利於這一類金控股的投資部位價值回升，連帶也就讓去年的獲利預期大幅提高。

在獲利預期大幅提高的情況之下，也就讓市場對於今年的配息充滿想像，這也就是00919所著重的關鍵，重點在於穩定且持續的發放高息。

至於很多人擔心川普計畫對美國的信用卡利率設定10%的上限，這樣會不會對台灣的金融股有影響？我自己認為應該是不會啦，畢竟他著重的只有在美國市場而非台灣，尤其當消息一出來的時候，美國的幾間信用卡巨頭例如VISA跟Mastercard股價是有拉回，但台灣的金控股幾乎沒有影響。

所以我自己認為台灣的金融股還是回歸各自發展，但確實透過這樣的行為我們可以知道川普他是真的有在設法控制物價、解決民怨。而也因為近期的核心CPI是創近五年的低點，因此後續的降息預期搭配上我們之前所說的債券ETF關鍵區域，那這有助於債券持續往樂觀的方向來做發展！

回顧00919在過去11次的配息當中，平均每季都是有達到大約10%左右的年化殖利率，即便打個八折保守預估那也還有8%。

因此這也是為什麼這幾個月以來我總是提到00919，它是一檔進可攻退可守的ETF，那就是因為除了股價處在關鍵區域之外，另一個重點就是有穩定的殖利率保護，而這也難怪它會成為那麼多高息族群所追捧的對象之一！

00919後續的關鍵區域，會比較傾向去留意上方的密集成交區，假如屆時來到這邊並且出現一些賣壓的空方轉勢，可能就會是需要重新整理的時機。尤其也正好是近期的前高，因此佈局的話短線壓低比例會是比較安全的做法。

如果是只專注在配息的投資人的話，在趨勢仍然看多的情況之下，也就不用太糾結到底哪裡買哪裡賣，畢竟以目前的市價來推算平均殖利率，大約都還是有9%左右，表現已經算非常優異！

00712也是在上次分析完之後就如期的持續上漲，並且創下波段新高。這波股價相對強勢的原因就是因為價跟量的表態，以股價來說，曾經預告過兩次的反轉，分別是圖中的紅色圈圈處，因為這兩個位置都分別出現了轉勢確立，尤其在第二個紅圈的地方更有密集成交區的加持。

在價格高於多數人成本的情況之下，也就容易讓慣性延續下去，所以才會說00712有機會維持中長期的觸底反彈。

此外，它最主要的前兩大成分股NLY跟AGNC在基本面的體質上都有明顯好轉，那在成分股股價表現亮眼的情況之下，也就容易推升00712向上創高。

只不過要特別留意，因為目前股價是已經來到橘色的密集成交區，因此短線有可能會面臨一些震盪，能不躁進就不躁進。

除非是只專注在配息的投資人那沒問題，但假如不是，會建議壓低比例慢慢佈局。畢竟00712它不像00919這麼穩，它的投資邏輯雖然也是高息，但畢竟專注的是抵押權型不動產信託，而這一類的商品通常都是聚焦在長短息的利差收益。

因此為了讓收益看起來漂亮，他們可能就動用蠻多的槓桿來操作，雖然目前看起來整體的經濟什麼的都還算安全，利率也在下行趨勢中，但只要遇到像疫情這樣的黑天鵝事件，或是某天突然發生一場嚴重的戰爭的話，可能就容易讓它的淨值出現像2020年那樣的劇烈拉回。

因此00712其實是一檔很需要透過觀察位階來做佈局的投資商品，抓得好就有機會掌握到超額報酬，但假如抓不好可能就容易賺了股息卻賠價差。

如果對這檔ETF有興趣，除了可以先評估好自身的風險承受狀況，也務務必要時刻地去關注經濟跟價量的變化，那這樣才有機會在領到配息的同時還賺到價差。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。