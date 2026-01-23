0056一月存了9張…無視股價漲跌持續累積！存股哥曝光三個月狂掃14張心法

一月存股結算，存了9張元大高股息（0056），成本均價在37-38.5左右，總計金額約33.6萬。大盤指數一直漲，依然保持相同的節奏繼續買，大漲我也買大跌我也買，反正無論如何就是持續累積資產就是了。

去年決定開始全力買0056之後，大概3個月內共買了14張，我還是用同樣的方式在存股，長期持有、股息再投入、穩定開槓桿，目前維持率260%、負債比35%，整體風險控制還是在個人認定的健康範圍內。

前幾天好幾個老鐵問我股價已經漲了一波，大盤指數也持續創新高，我還要繼續存嗎？那當然，我要的是持續累積資產，再用資產創造更多資產跟現金流，所以股價漲對我來說當然好，代表我的資產越來越值錢。

存股這件事急不得，必須慢慢累積資產才能看得出這個策略的威力，而能夠穩定與持續，就是一個存股人最好的狀態，去改標的、抓買賣點，長期來看的影響真的微乎其微，倒不如讓時間帶給你獲利，效果還比較好。

◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。