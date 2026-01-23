快訊

公務車在東京十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

免費學餐／價格凍結壓垮品質 剩食增恐掀校園廚餘大戰

好市多推「久坐族救星」電腦升降桌特價免4千元！過來人曝3關鍵：要考慮

0056一月存了9張…無視股價漲跌持續累積！存股哥曝光三個月狂掃14張心法

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥無視大盤創新高，一月依舊按紀律買進9張0056，近三個月透過穩定槓桿與股息再投入已累積14張。圖／本報資料照片
存股哥無視大盤創新高，一月依舊按紀律買進9張0056，近三個月透過穩定槓桿與股息再投入已累積14張。圖／本報資料照片

一月存股結算，存了9張元大高股息（0056），成本均價在37-38.5左右，總計金額約33.6萬。大盤指數一直漲，依然保持相同的節奏繼續買，大漲我也買大跌我也買，反正無論如何就是持續累積資產就是了。

去年決定開始全力買0056之後，大概3個月內共買了14張，我還是用同樣的方式在存股，長期持有、股息再投入、穩定開槓桿，目前維持率260%、負債比35%，整體風險控制還是在個人認定的健康範圍內。

前幾天好幾個老鐵問我股價已經漲了一波，大盤指數也持續創新高，我還要繼續存嗎？那當然，我要的是持續累積資產，再用資產創造更多資產跟現金流，所以股價漲對我來說當然好，代表我的資產越來越值錢。

存股這件事急不得，必須慢慢累積資產才能看得出這個策略的威力，而能夠穩定與持續，就是一個存股人最好的狀態，去改標的、抓買賣點，長期來看的影響真的微乎其微，倒不如讓時間帶給你獲利，效果還比較好。

◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 季配息 ETF 大盤 現金流

延伸閱讀

鴻海（2317）一路下跌⋯股民兩難：該停損或續抱？苦主現身怨「被盤好幾年」

台股22天飆近一成「3萬點放空還有救？」網一面倒看多：不敢買就續噴

00929萬人唾棄散戶逃卻默默創還原新高！股添樂三關鍵助攻股價：納入台積、改制兩次

精準預判00919、00712上漲！小童分析後勢：前者進可攻退可守、後者小心震盪

相關新聞

0056一月存了9張…無視股價漲跌持續累積！存股哥曝光三個月狂掃14張心法

一月存股結算，存了9張元大高股息（0056），成本均價在37-38.5左右，總計金額約33.6萬。大盤指數一直漲，依然保持相同的節奏繼續買，大漲我也買大跌我也買，反正無論如何就是持續累積資產就是了。

精準預判00919、00712上漲！小童分析後勢：前者進可攻退可守、後者小心震盪

靠高股息ETF也能帳上獲利百萬嗎？上次分享00919關鍵區域的那部影片，其中有一位觀眾跟我說，他看我分享的那幾部影片去買00919跟其他的0056，帳上就累積獲利了一百多萬，而且才兩、三個月而已。因此

00929萬人唾棄散戶逃卻默默創還原新高！股添樂三關鍵助攻股價：納入台積、改制兩次

復華台灣科技優息（00929）最近默默創還原新高了，最近一個月，它已經漲了超過10%。 關於這檔ETF，老實講，整個2025年能看到的評論幾乎清一色都在罵。 難道罵真的有用？怎麼越罵股價越會漲

避險情緒消散 這檔半導體ETF漲逾5%強勁反彈、台股ETF最強則是它

受惠於美國總統川普在關稅與格陵蘭地緣政治議題上再度上演「TACO」（Trump Always Chickens Out，...

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

主動式台股ETF 剽悍

台股昨（22）日強勢反攻，指數盤中再創歷史新高，六檔主動式ETF收盤價已搶先改寫新高。法人表示，隨台股指數逼近歷史高點、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。