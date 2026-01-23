00929萬人唾棄散戶逃卻默默創還原新高！股添樂三關鍵助攻股價：納入台積、改制兩次
復華台灣科技優息（00929）最近默默創還原新高了，最近一個月，它已經漲了超過10%。
關於這檔ETF，老實講，整個2025年能看到的評論幾乎清一色都在罵。
難道罵真的有用？怎麼越罵股價越會漲？
其實真正的轉折應該是它在去年做了3個重要的更動：
1.40檔變50檔，這個更動讓它納入護國神山台積電（2330）
2.擴大選股範圍，涵蓋醫療、數位、環保，這讓它抽到近期最妖的土方概念股可寧衛（8422）
3.每年調整從1次變成2次，這個頻率算是比較符合科技行業的屬性，否則先前一年換一次，股價可能都要腰斬了還沒來的及剔除
最近1個月，50檔成分股中，有10檔成分股漲幅超過30%，4檔漲幅超過50。這就是它翻身的原因。
儘管如此，散戶依然像是變了心的女朋友，一路撤出不回頭。目前受益人數跟巔峰時期相比，少了快40萬人。
不過我認為，2026年它可能會走出讓人意想不到的好成績。
結論，繼續罵，越罵氣勢越好！
◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
