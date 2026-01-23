00929萬人唾棄散戶逃卻默默創還原新高！股添樂三關鍵助攻股價：納入台積、改制兩次

復華台灣科技優息（00929）最近默默創還原新高了，最近一個月，它已經漲了超過10%。

關於這檔ETF，老實講，整個2025年能看到的評論幾乎清一色都在罵。

難道罵真的有用？怎麼越罵股價越會漲？

其實真正的轉折應該是它在去年做了3個重要的更動：

最近1個月，50檔成分股中，有10檔成分股漲幅超過30%，4檔漲幅超過50。這就是它翻身的原因。

儘管如此，散戶依然像是變了心的女朋友，一路撤出不回頭。目前受益人數跟巔峰時期相比，少了快40萬人。

不過我認為，2026年它可能會走出讓人意想不到的好成績。

結論，繼續罵，越罵氣勢越好！

