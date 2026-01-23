主動式台股ETF 剽悍

台股昨（22）日強勢反攻，指數盤中再創歷史新高，六檔主動式ETF收盤價已搶先改寫新高。法人表示，隨台股指數逼近歷史高點、盤面輪動加速之際，主動式ETF績效逐步推升、投資人買氣十足，有望持續成為市場資金布局台股的重要選擇。

在台股強勢反彈帶動下，主動式台股ETF表現同步亮眼。昨日加權指數大漲499點，收在31,746點，距離前高31,759點僅一步之遙。值得注意的是，近年備受市場關注的主動式台股ETF中，已有六檔領先大盤、收盤價率先改寫新高，顯示主動操作在震盪盤勢中展現優勢，合計吸引逾44.2萬名受益人進場。

觀察近一周績效表現，主動群益科技創新（00992A）單周上漲4.1%表現突出，收盤價來到11.18元，近周日均量逾3.2萬張，受益人數達5.7萬人；排名其後的主動復華未來50單周上漲3.8%，受益人數突破8.3萬人；主動中信台灣卓越也有逾3%的漲幅，上市首日即吸引買盤進駐。

其餘如主動統一台股增長、主動第一金台股優、主動野村臺灣優選等，近周漲幅皆落在約2%左右；其中，主動統一台股增長總受益人數已超過24萬人，為目前主動式台股ETF中規模與人氣兼具的代表之一。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，台股在景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待。操作策略上，建議以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器等規格升級族群為核心持股，同時留意降息循環下資金輪動機會，逐步布局低基期循環股；非AI產業則以軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群為優先。

主動中信台灣卓越經理人張書廷分析，台股上市櫃公司中有許多優質企業，例如位於高雄路竹的川湖科技，原本是以家庭五金為主的傳統產業，憑藉研發，成功導入高階廚具市場，後來更掌握AI伺服器爆發性成長，將其滑軌技術應用於AI伺服器，成為少數躋身「千金股」的非電子產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。