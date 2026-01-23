0050神氣 一天就填息

美股四大指數走揚，帶動台股昨（22）日反彈近500點，上漲499點，收上31,746點，激勵元大台灣50（0050）等共計五檔台股ETF完成填息，合計219.86萬投資人息利雙收。

就填息天數來看，元大台灣50、元大MSCI台灣一日填息；永豐台灣ESG、永豐ESG低碳高息則是三個交易日；中信上櫃ESG 30則是四個交易日。

另以今年以來的市價含息漲幅觀察，根據CMoney統計至昨日，永豐台灣ESG漲13.8%最多，其次為元大台灣50的10.9%、接著是元大MSCI台灣10.2%、中信上櫃ESG 30的7.9%、永豐ESG低碳高息5.6%。

美國總統川普為強取格陵蘭威脅對歐徵收關稅，但短時間內旋即撤回，激勵主要股市回漲，帶動規模最大、受益人數最多的元大台灣50市價上漲1.34%或0.95元，收71.80元，連續填息次數邁向第八次。買盤也趁著除息進場，單日淨申購56.97元，規模來到1.12兆元，創掛牌以來第三高。

展望台股後市，法人指出，台積電2026展望全面上修，資本支出大增反映AI需求強勁，並預估未來五年AI相關營收複合成長約60%，高於先前估的45%。在台積電領頭下，市場看好2026年台股上市企業獲利將大增兩成，對照目前加權指數本益比約22倍，落在合理範圍，中長線評價仍有上修空間。

代表中小型股的櫃買指數昨日盤中一度衝上300點，再創下波段新高。中信上櫃ESG 30經理人張圭慧指出，今年AI相關應用持續發展，且供應鏈營運依舊看好，短線雜音不影響產業長線趨勢，市場資金正從大型權值股轉向具有實質獲利前景的櫃買龍頭企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。