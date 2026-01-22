避險情緒消散 這檔半導體ETF漲逾5%強勁反彈、台股ETF最強則是它

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
22日漲幅前十大ETF。資料來源：CMoney，單位：%
受惠於美國總統川普在關稅與格陵蘭地緣政治議題上再度上演「TACO」（Trump Always Chickens Out，意指川普臨陣退縮、態度軟化）戲碼，全球股市避險情緒消散，22日展開強勁反彈，前十強ETF超過3%，又以中信日本半導體（00954）大漲5.99%最突出。

前十強依序為中信日本半導體5.99%、台新日本半導體5.48%、主動中信台灣卓越3.35%、主動統一台股增長3.32%、元大富櫃50的3.3%、主動復華未來50的3.28%、國泰臺韓科技3.19%、兆豐洲際半導體3.16%、富邦旗艦50的3.14%、主動統一全球創新3.13%。

針對此波漲勢，中信日本半導體經理人許家瑜指出，主要是受惠第三大成分股、日本半導體設備大廠DISCO的強勁動能，在AI晶片與高頻寬記憶體（HBM）雙引擎驅動下，具備深厚技術護城河的日本設備廠展現出極強的爆發力。

DISCO作為全球切割研磨拋光設備龍頭，其成長動能主要來自三大趨勢，首先是AI晶片需求強勁，由於生成式AI帶動算力需求，直接推升對高階晶片製造設備的依賴。

其次是記憶體多層化趨勢。隨著HBM規格持續升級，堆疊層數正從12層邁向16層，對精密度要求倍增。最後，則是先進封裝技術演進，2.5D/3D封裝技術成為主流，製程複雜度大幅提升。

在台股市場表現上，掛牌首日的主動中信台灣卓越（00995A）以3.35%的漲幅居冠，主動中信台灣卓越經理人張書廷指出，22日的強勢表現驗證了ETF核心的「MVP」選股邏輯：結合量化模型（Model）、股利價值（Value）與專業經理人主動選股（Pro）。在川普釋放政策利多、全球股市回穩之際，團隊鎖定AI供應鏈及具備高成長潛力的優質企業進行布局，成功在掛牌首日繳出亮眼成績單。

台股上市櫃公司中有許多優質企業，如川湖科技，原以家庭五金為主的傳統產業，憑藉大量研發，成功將滑軌技術導入高階廚具市場，後來更掌握AI伺服器爆發性成長的機會，成為台股中少數躋身「千金股」的非電子產業。主動中信台灣卓越就是要為投資人挖掘出像川湖科技這類「珍珠」型的好公司。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

主動式ETF發威 這檔掛牌一個月漲幅逾一成

AI新經濟熱潮持續延燒，近期市場資金明顯轉向硬體設施與特定應用領域，帶動相關概念股強勢表態，也使得由元大投信發行的「主動...

AI硬體股發威助攻0050秒填息 台指今年以來漲幅超越美國那股100

台股今日大漲近500點作收，具有高度代表性的「國民ETF（指數型股票基金）」0050，今日除息更是強勢「秒填息」；而在權...

規模逾百億元台股ETF 以科技型表現佳

台股在歷經21日的回檔後，受到美國宣布與北約達成格陵蘭框架協議，排除動武並取消對歐洲新關稅措施，帶動美股上揚，22日在科...

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

年終獎金理財…小資女0050放台股核心比例曝 網一看資產配置：很不錯了

年關將至，不少公司行號陸續發放年終獎金，每個人對於拿到這筆錢後如何運用也有不同的想法…

過年抱股好糾結？老牛推「70/30配置」…這檔ETF績效完勝00929、00940

「這檔我申購到現在總報酬快10%了」、「配息快6%，根本打趴929、940」。隨著台股封關倒數，投資社群對於「抱股過年」的討論熱度升溫，投資粉專「股海老牛」的一篇貼文意外引發網友曬單，讓一檔近期績效突

