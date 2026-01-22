避險情緒消散 這檔半導體ETF漲逾5%強勁反彈、台股ETF最強則是它

受惠於美國總統川普在關稅與格陵蘭地緣政治議題上再度上演「TACO」（Trump Always Chickens Out，意指川普臨陣退縮、態度軟化）戲碼，全球股市避險情緒消散，22日展開強勁反彈，前十強ETF超過3%，又以中信日本半導體（00954）大漲5.99%最突出。

前十強依序為中信日本半導體5.99%、台新日本半導體5.48%、主動中信台灣卓越3.35%、主動統一台股增長3.32%、元大富櫃50的3.3%、主動復華未來50的3.28%、國泰臺韓科技3.19%、兆豐洲際半導體3.16%、富邦旗艦50的3.14%、主動統一全球創新3.13%。

針對此波漲勢，中信日本半導體經理人許家瑜指出，主要是受惠第三大成分股、日本半導體設備大廠DISCO的強勁動能，在AI晶片與高頻寬記憶體（HBM）雙引擎驅動下，具備深厚技術護城河的日本設備廠展現出極強的爆發力。

DISCO作為全球切割研磨拋光設備龍頭，其成長動能主要來自三大趨勢，首先是AI晶片需求強勁，由於生成式AI帶動算力需求，直接推升對高階晶片製造設備的依賴。

其次是記憶體多層化趨勢。隨著HBM規格持續升級，堆疊層數正從12層邁向16層，對精密度要求倍增。最後，則是先進封裝技術演進，2.5D/3D封裝技術成為主流，製程複雜度大幅提升。

在台股市場表現上，掛牌首日的主動中信台灣卓越（00995A）以3.35%的漲幅居冠，主動中信台灣卓越經理人張書廷指出，22日的強勢表現驗證了ETF核心的「MVP」選股邏輯：結合量化模型（Model）、股利價值（Value）與專業經理人主動選股（Pro）。在川普釋放政策利多、全球股市回穩之際，團隊鎖定AI供應鏈及具備高成長潛力的優質企業進行布局，成功在掛牌首日繳出亮眼成績單。

台股上市櫃公司中有許多優質企業，如川湖科技，原以家庭五金為主的傳統產業，憑藉大量研發，成功將滑軌技術導入高階廚具市場，後來更掌握AI伺服器爆發性成長的機會，成為台股中少數躋身「千金股」的非電子產業。主動中信台灣卓越就是要為投資人挖掘出像川湖科技這類「珍珠」型的好公司。

